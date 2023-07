Conférence internationale sur la communication en réseau organisée dans le Xinjiang (nord-ouest de la Chine)

La première conférence internationale « Hello, Silk Road » sur la communication Internet s’est tenue le 23 juillet à Karamay, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang (nord-ouest de la Chine).

Plus de 200 invités, dont des experts et des universitaires de plus de 20 pays, des journalistes chinois et étrangers et des influenceurs en ligne se sont réunis pour envisager la coopération future entre la Chine et les pays le long de la Ceinture et la Route dans le domaine de la communication internationale.

Wang Jianxin, directeur du Département de la publicité du Comité du Parti communiste chinois (PCC) au Xinjiang, a sincèrement invité les journalistes chinois et étrangers et les influenceurs en ligne à visiter le Xinjiang, à découvrir un beau Xinjiang et à raconter des histoires de connectivité entre les peuples le long de la soie. Route bien.

Mederbek Shermetaliev, directeur de l’agence de presse Kabar du Kirghizistan, a déclaré que les pays d’Asie centrale bénéficiaient d’une brillante perspective de développement grâce à la coopération avec la BRI. Les médias devraient largement diffuser au grand public des informations sur les buts et objectifs de la construction de partenariats stratégiques de haut niveau entre la Chine et les pays d’Asie centrale d’une manière facile à comprendre.

« Nous devons rester concentrés et engager des échanges approfondis pour promouvoir la coopération et des résultats gagnant-gagnant », a déclaré l’ambassadeur argentin en Chine, Sabino Vaca Narvaja, dans un discours vidéo.

Chen Kai, maire de Karamay a noté que la ville contribuera à la réalisation du rêve d’intégration de diverses cultures dans le monde, le rêve de connecter le monde et de progresser ensemble dans le cadre de la BRI et le grand rêve de construire une communauté de destin pour l’humanité.

Au cours d’une table ronde sur la communication internationale et la formation des valeurs et les émissaires culturels et la prospérité commune, les invités ont partagé leurs points de vue sur la communication internationale et d’autres sujets.

Zhang Weiwei, directeur de l’Institut chinois de l’Université de Fudan, a souligné que par rapport aux médias traditionnels, le seuil de participation à la communication internationale a été abaissé aujourd’hui et grâce à la diversité culturelle, de bonnes histoires sont racontées partout. « J’espère qu’un jour, tous les rapports fabriqués sur la Chine et le Xinjiang pourront être réfutés avec force », a déclaré Fernando Munoz Bernal, un influenceur en ligne colombien.

La première conférence internationale « Hello, Silk Road » sur la communication Internet a été co-organisée par le bureau d’information du gouvernement de la région autonome ouïghoure du Xinjiang, le gouvernement de Karamay et Global Times Online, et soutenue par le Fonds spécial pour la communication positive en ligne dela Fondation chinoise pour le développement de l’Internet.

Source : Global Times Online