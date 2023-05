Conférence pour l’amitié des associations des Chinois d’outre-mer: Renforcer la communication entre la Chine et le monde

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, a rencontré des représentants à la 10e Conférence pour l’amitié des associations des Chinois d’outre-mer, au Grand Palais du Peuple à Beijing le lundi 8 mai 2023.

Près de 500 membres dirigeants des associations des Chinois d’outre-mer venant de plus de 130 pays et régions étaient réunis le lundi 8 mai 2023 à Pékin à l’occasion de la 10ème Conférence pour l’amitié des associations des Chinois d’outre-mer. Cette année, la rencontre avait pour thème « Renforcer la communication entre la Chine et le monde et promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité ». Elle a constitué une plateforme importante pour les échanges d’amitié entre les principales associations des chinois d’outre-mer et leurs responsables dans le monde entier.

Selon Shi Taifeng, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et chef du Département de travail du Front uni du Comité central du PCC, les Chinois d’outre-mer possèdent des atouts uniques et servent de pont et de lien importants entre la Chine et le monde ainsi que de force vitale dans la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité. Il a exprimé l’espoir que les Chinois d’outre-mer puissent se donner la main et aller de l’avant énergiquement et résolument pour concrétiser la vision de la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, promouvoir activement la paix mondiale et l’amitié entre la Chine et d’autres pays, le développement mondial et la coopération gagnant-gagnant, les échanges entre la Chine et d’autres pays, et l’apprentissage mutuel entre les civilisations afin d’écrire un nouveau chapitre dans la nouvelle marche vers la réalisation du grand renouveau de la nation chinoise.

Le secrétaire général du Comité central du PCC et président chinois Xi Jinping a chaleureusement accueilli les représentants et a exprimé ses sincères salutations aux Chinois d’outre-mer à travers le monde. Lui et d’autres responsables ont salué les représentants, conversé cordialement avec eux et pris ensemble une photo de groupe avec eux.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)