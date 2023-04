Conseil constitutionnel : Me Barthelemy Kéré investi président

Le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré a investi le président du Conseil constitutionnel, Me Barthelemy Kéré, ce mardi 11 avril 2023.

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil », a déclaré le nouveau président du Conseil constitutionnel en guise de prestation de serment.

Me Kéré a promis qu’il exécutera sa nouvelle mission en toute sagesse.

« Nos décisions n’auront de sens que lorsqu’elles contribuent à la paix sociale. Nous devrons continuer à incarner les valeurs de sagesse, d’indépendance, d’impartialité et d’intégrité qui gouvernent la fonction de juge constitutionnel », a-t-il déclaré.

Me Barthelemy Kéré a été nommé à la tête de l’institution garante du respect de la Constitution le 24 février 2023 par décret présidentiel et succède ainsi au défunt Kassoum Kambou.

Sidwaya.info