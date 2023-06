Conseil des ministres du 7 juin : Le gouvernement réduit le nombre de véhicules de fonction des ministres et présidents d’institution

(Ouagadougou, 7 juin 2023). Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a présidé ce mercredi le conseil des ministres, qui a examiné plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour et pris des décisions importantes sur la conduite de la Transition, selon le ministre Porte-parole du Gouvernement, Jean-Emmanuel OUEDRAOGO.

Au titre du ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a adopté le projet de décret portant règlementation générale de l’utilisation des véhicules de l’Etat et des autres organismes publics. Pour le ministre en charge des finances, Aboubakar NACANABO, le gouvernement de la Transition s’est engagé dans le sens de la réduction du train de vie de l’Etat et opte pour une gestion rationnelle du parc automobile de l’Etat.

Les grandes innovations, selon lui, sont essentiellement la réduction du nombre de véhicule pour les ministres et les présidents d’institution. « Désormais, il sera affecté à chaque ministre et président d’institution un seul véhicule et les autres véhicules seront mis dans le parc central et l’utilisation sera faite selon le besoin », a indiqué le ministre NACANABO.

A côté de cette loi, le gouvernement a développé un logiciel de gestion du parc automobile de l’Etat qui permet de connaitre la situation de chaque véhicule de l’Etat et le service dans lequel le véhicule se trouve. Pour le ministre, il est prévu en outre un système de géolocalisation des véhicules de l’Etat pour une meilleure gestion du parc automobile.

Pour le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, le Conseil a adopté un projet de texte portant levée des mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre le COVID 19. Le ministre en charge de la santé, Jean-Claude KARGOUGOU, a expliqué qu’au regard de la baisse drastique du nombre de cas et du nombre de décès et en rapport avec le fait que le COVID 19 ne constitue plus une urgence de santé publique de portée internationale, il était opportun pour le gouvernement de lever ces mesures pour permettre d’alléger les conditions d’entrée et de sortie dans notre pays.

Au titre du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Conseil a adopté un texte portant organisation des emplois des enseignants chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs et réglementation des fonctions d’enseignant à temps plein et d’ingénieur de recherche.

Il s’agit, selon le ministre en charge de l’enseignement supérieur, Pr Adjima THIOMBIANO, d’un décret modificatif qui est en rapport surtout avec les fonctions d’enseignant à temps plein et d’ingénieur de recherche. Ce texte vient corriger certains préjudices en vue de rétablir le climat social dans le monde universitaire et de la recherche.

Toujours pour le compte du ministère en charge de l’enseignement supérieur, une communication orale a été faite au Conseil sur la nouvelle toge qui sera désormais utilisée dans les institutions publiques d’enseignement supérieur et de recherche du Burkina Faso lors des cérémonies officielles et des soutenances. Cette toge, qui a été présentée et validée par le Conseil des ministres est faite en Faso Danfani et confectionnée par des stylistes burkinabè. L’adoption de cette toge dénote de la volonté politique de mettre un accent sur l’identité burkinabè en milieu universitaire et de la recherche.

Pour le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté cinq projets de décrets d’application de la loi d’orientation du tourisme. Ces projets participent de la règlementation des établissements touristiques d’hébergement, de loisir, la délivrance de la licence d’agences d’hôtes et d’hôtesses d’accueil, la délivrance de licence d’opérateur de voyage et de tourisme, de l’exploitation et du classement des restaurants de tourisme.

