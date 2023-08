Conseil des ministres : le gouvernement adopte un décret portant modalité de gestion des agents publics de l’Etat mobilisés pour la défense de la Patrie

L’hebdomadaire Conseil des ministres s’est tenu le jeudi 03 -08-2023 sous la présidence du Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE. Il a délibéré sur plusieurs dossiers inscrits à l’ordre du jour et adopté d’importants décrets selon le ministre Porte-parole du Gouvernement, Jean-Emmanuel OUEDRAOGO.

Au titre du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, le conseil a adopté trois décrets d’application de la loi portant pupilles, héros, martyrs et invalides de la Nation.

Selon le ministre d’Etat Bassolma BAZIE, l’adoption de ces décrets permettra « de mettre en place une commission chargée d’instruire l’ensemble des dossiers en relation avec les héros, un mécanisme pour lever tous les goulots d’étranglement en terme d’entrave de la procédure d’adoption d’un dossier qui concerne un enfant ou personne qualifiée de pupille, de héros, de martyr et invalide, de déterminer les avantages qui lui sont conférés et de préciser la composition des dossiers qu’il faut pour reconnaitre une personne comme pupille, héros, martyr et invalide », a expliqué le ministre d’Etat Bassolma BAZIE.