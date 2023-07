Conseil supérieur de la communication : la région du Nord dispose désormais d’une maison des médias

Le président du Conseil supérieur de la communication (CSC), Abdoulazize Bamogo, a inauguré, jeudi 20 juillet 2023 à Ouahigouya, le nouveau siège de la délégation régionale du CSC.

Après les villes de Bobo-Dioulasso et Fada-N’Gourma, c’est au tour de la ville de Ouahigouya de disposer d’un siège de la délégation régionale du Conseil supérieur de la communication (CSC). Le nouveau siège a été inauguré par le président du CSC, Abdoulazize Bamogo, jeudi 20 juillet 2023 à Ouahigouya. Construit sur une superficie d’environ 1550 m2, le bâtiment est en R+1. Il comporte plusieurs bureaux, des salles de réunion, une salle visionnaire, des magasins, des toilettes et des rampes d’accès pour les personnes vivant avec un handicap.

D’un coût d’environ 340 000 000 FCFA, il a été financé entièrement par l’ambassade du Japon au Burkina Faso. « Le but de la construction de ce joyau est de rapprocher davantage le CSC auprès de ces acteurs médiatiques. Depuis un certain nombre d’années, on a entrepris de déconcentrer nos activités et Ouahigouya est la 3e ville chef-lieu de région qui accueille désormais un siège régional du CSC de sorte que nous soyons plus proche des professionnels des médias, des journalistes, des acteurs de la publicité, mais aussi des citoyens qui voudront le saisir en cas de problème », a expliqué le président du CSC. Selon lui, sans une presse de qualité, pas de citoyens éclairés, sans citoyens éclairés, pas de bonne gouvernance et pas de développement. C’est à cela que le CSC veille pour que les contenus médiatiques soient de bonne qualité. « Nous sommes fiers d’ouvrir les portes d’un nouveau siège dans la cité de Naaba Kango », a souligné M. Bamogo. Cependant, le bâtiment manque de certaines commodités. Il s’agit du raccordement au réseau électrique et à l’eau, l’absence de clôture, de grilles de protection pour les fenêtres et d’équipements du réseau informatique. Abdoulazize Bamogo a, donc, lancé un appel aux partenaires financiers pour la finalisation du bâtiment. Mais en entendant, il a invité les professionnels des médias à s’approprier leur maison, à l’utiliser, à passer en cas de besoin pour échanger avec le représentant provincial du CSC et à veiller à l’entretien du bâtiment. L’inauguration a, également, servi de cadre pour le président du CSC et le gouverneur de planter des arbres fruitiers.

