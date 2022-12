Contribution de l’effort de guerre : Le secteur informel répond à l’appel du gouvernement

Le Conseil national de l’économie informelle (CNEI) a animé une conférence de presse le mardi 20 décembre 2022, à Ouagadougou, pour annoncer le lancement de son initiative de collecte de fonds au profit des forces de défense et de sécurité et des VDP. Ce point de presse a également servi de cadre pour le bureau du CNEI de remettre un chèque de plus de 10 millions FCFA au gouvernement en guise de contribution à l’effort de guerre.

Les acteurs du secteur informel veulent prendre une part active à la lutte contre le terrorisme qui secoue le Burkina Faso depuis 2015. Dans l’objectif d’apporter sa contribution à l’effort de guerre, le Conseil national de l’économie informelle (CNEI) a initié une opération de collecte de fonds au profit des forces de défense et de sécurité et des VDP qui se battent nuit et jour pour la reconquête de l’intégrité du territoire national. Le lancement de cette initiative est intervenu le mardi 20 décembre 2022, à Ouagadougou.

Le vice-président du CNEI, Boureima Tondé, a indiqué dans sa déclaration liminaire que cette initiative cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’appel à contributions lancé par le gouvernement pour nous sortir des crises sécuritaire et humanitaire que connaît notre pays.

L’opération de collecte de fonds en faveur des FDS et des VDP, lancée à du partir du 20 décembre 2022, consiste à solliciter des contributions à tous les travailleurs de l’économie informelle et à toutes les bonnes volontés issues des 13 régions et des 45 provinces, au titre de l’effort de guerre contre le terrorisme, a fait savoir le président du CNEI, Salifou Nikiema. Au bout de trois mois, les sommes collectées seront mises à la disposition du trésor public, a-t-il ajouté.

Mais en attendant, et pour donner l’exemple, les membres du bureau national du CNEI et des bureaux régionaux et provinciaux ont déjà leurs apporté leurs contributions financières de plus de 10 millions FCFA à l’effort de guerre. Cette somme a été remise par chèque au gouvernement burkinabè, représenté par le ministre en charge de la jeunesse et de l’emploi, Issouf Sirima, à l’issue de lancement de l’opération de mobilisation de fonds. Cette initiative du CNEI est saluée par le représentant de l’exécutif.

« Un sentiment de satisfaction nous anime. Par cet acte, le Conseil national de l’économie informelle montre qu’elle est solidaire, du ministère. « Dans le contexte actuel de crise, il n’y a que l’union sacrée qui peut nous sauver », a souligné le ministre Sirima. Selon Salifou Nikiema, cet engagement des acteurs des acteurs de l’économie informelle vise à contribuer à doter les FDS et les VDP de moyens adéquates pour la libération totale du territoire national.

Si les attaques terroristes ont affecté toute l’économie nationale, le secteur informel fait partie des secteurs les plus impactés.

« Le vœu le plus ardent et le plus absolu des travailleurs du secteur informel, c’est de parvenir à la restauration intégrale de notre territoire afin de permettre une reprise des activités de commerce, de production, de fourniture de services et d’agro-sylvo-pastoral. Les travailleurs de l’économie informelle que nous sommes souhaitons la reprise progressive des activités ainsi que le retour du maçon, du boutiquier, du maraicher ou du marchand dans sa localité d’origine », a fait savoir M. Tondé.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com