Contrôle législatif des finances publiques : des parlementaires africains chez Ousmane Bougouma

Le Président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a reçu en audience une délégation des parlementaires de l’Association des commissions des Finances de l’Afrique de l’Ouest sur la gestion des finances publiques (WAPAAC) et de l’Organisation africaine des Commissions de Finances (AFROPAC), dans l’après midi du mercredi 18 octobre 2023, à Ouagadougou.

En marge des travaux du 2e symposium régional de l’Organisation africaine des commissions de finances (AFROPAC), une délégation de l’Association des commissions des Finances de l’Afrique de l’Ouest sur la gestion des finances publiques (WAAPAC) est allée prendre langue avec le chef du Parlement Burkinabè, Dr Ousmane Bougouma. C’était au cours d’une audience qui a eu lieu, le mercredi 18 octobre 2023, à Ouagadougou. Avec le président de l’ALT, les échanges lors de cette visite de courtoisie, selon le représentant de la délégation, Issouf Traoré, ont porté sur les questions des finances de leurs différents pays respectifs en vue d’un partage d’expériences. Il a affirmé que l’AFROPAC et le WAAPAC ont été créés dans l’espace CEDEAO et africain afin de partager leurs expériences dans le domaine des finances et dans l’objectif de mieux accompagner les différents gouvernements de leurs pays respectifs. « Nous sommes là, aujourd’hui, pour une formation. Nous avons parlé avec le président de l’ALT de l’implication des Assemblées nationales dans l’élaboration des budgets, de leur contrôle, leur exécution, du rapport entre les commissions des finances et les cours des comptes, des flux illicites, etc. », a fait savoir M. Traoré, à sa sortie d’audience. Il a ajouté que Ousmane Bougouma a salué la tenue du symposium et la création de ces deux structures qui travaillent, a-t-il relevé, pour le développement des Etats. « Après cette formation, les expériences seront mises en œuvre et vous verrez les retombées sur nos économies », a rassuré Issouf Traoré, par ailleurs président de la Commission de l’économie et des finances du parlement ivoirien.

Soumaïla BONKOUNGOU &

Gustave KONATE (stagiaire)