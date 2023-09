Coopération bilatérale Burkina Faso-Italie: l’ambassadeur Andréa Romussi, chez Ousmane Bougouma

Le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, a reçu en audience, l’ambassadeur d’Italie au Burkina Faso, le lundi 4 septembre 2023, à Ouagadougou. Les deux personnalités ont échangé sur le renforcement des relations bilatérales entre ces deux pays.

L’Italie veut renforcer ses liens d’amitié avec le Burkina Faso. Dans ce sens, son ambassadeur en poste au pays des Hommes intègres, Andréa Romussi, est allé échanger avec le Président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, le lundi 4 septembre 2023, à Ouagadougou.

Le diplomate italien a indiqué que son pays a plus de 20 ans de coopération avec le Burkina Faso. Et, cette coopération, a-t-il dit, s’est accentuée avec l’ouverture de l’ambassade, à Ouagadougou, en 2019. « Avec l’ouverture de l’ambassade, en 2019, les rapports entre l’Italie et le Burkina Faso se sont renforcés », a-t-il soutenu.

Et, la rencontre avec Ousmane Bougouma, a ajouté Andréa Romussi, a permis de passer en revue les axes de cette coopération, les difficultés de réalisation de certains projets, au regard de la situation sécuritaire du pays et envisager des perspectives.

« Nous avons discuté des différents programmes que nous sommes en train d’implémenter au niveau de la coopération, les difficultés liées à la situation sécuritaire sur le terrain, car la menace djihadiste est toujours là. Nous saluons les efforts du gouvernement dans ce domaine comme nous saluons les efforts de l’Assemblée nationale qui abat un travail très important dans la perspective du retour à l’ordre constitutionnel », a-t-il déclaré.

La crise dans le reste de la sous-région a aussi été l’objet d’échanges entre l’ambassadeur italien et le chef du parlement. « J’ai souligné l’importance pour l’Italie de trouver une solution, négocier une solution diplomatique à la crise en cours dans le Sahel », a affirmé Andréa Romussi, ajoutant que cette partie de l’Afrique est d’un intérêt stratégique pour son pays.

Soumaïla BONKOUNGOU & Mariette TRAORÉ (Stagiaire)