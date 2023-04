Coopération bilatérale Burkina Faso-Royaume-Uni : l’ambassadeur Katharine Ransome chez le Premier ministre

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience, dans l’après-midi du mardi 25 avril 2023, à Ouagadougou, l’ambassadeur du Royaume-Uni au Burkina Faso, Katharine Ransome. Le renforcement de la coopération entre les deux pays était au centre des échanges.

A la suite de la présentation de ses Lettres de créance au chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni auprès du Burkina Faso, avec résidence à Bamako, Katharine Ransome, est allée échanger avec le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela. Cette audience, avec le chef de l’exécutif burkinabè, a eu lieu dans l’après-midi du mardi 25 avril 2023, à Ouagadougou. A sa sortie d’audience, la diplomate a exprimé sa satisfaction d’avoir été nommée ambassadrice de son pays auprès de celui des Hommes intègres par les autorités de son pays. « Nous avons beaucoup parlé des possibilités de collaboration entre le Burkina Faso et le Royaume-Uni. J’espère que je vais revenir assez bientôt pour continuer ces discussions. C’est très important de comprendre les besoins», a confié Katharine Ransome. Elle a, en effet, insisté que des échanges préalables devront avoir lieu avec les autorités afin de définir les axes de la coopération en rapport avec les besoins qui seront exprimés par le gouvernement. « Après cela, on peut maintenant commencer la collaboration », a conclu la diplomate britannique.

Soumaïla BONKOUNGOU