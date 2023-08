Coopération bilatérale : La France suspend sa contribution à l’Aide au développement au Burkina Faso jusqu’à nouvel ordre

La nouvelle a fait le tour de la toile dans la soirée d’hier 6 août 2023. « La France suspend, jusqu’à nouvel ordre, toutes ses actions d’aide au développement et d’appui budgétaire au Burkina Faso », c’est par cette phrase relayée sur le site internet et la page Facebook du ministère français des Affaires étrangères que l’information a été donnée. Le ministère ajoute que les projets en cours de l’aide française au développement en faveur du Burkina Faso représentent 482 millions d’euros (plus de 300 milliards de francs CFA) tandis que l’aide budgétaire programmée en 2022 s’élève à 13 millions (8 milliards de francs CFA).

Les autorités burkinabè n’ont pas encore réagi à cette annonce.

Cette décision française constitue une autre étape de franchie dans les rapports entre le Burkina Faso et son ex pays colonisateur depuis l’avènement du Capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Depuis lors en effet, le pays des Hommes intègres a dénoncé les différents accords de coopération militaire qui existait avec la France, les autorités burkinabè ressassant l’insincérité du partenaire occidental.

Sidwaya.info