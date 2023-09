Coopération bilatérale : la Russie et le Burkina pour la consolidation de leurs liens d’amitié

En marge de la 78ème Assemblée générale de l’ONU, qui se tient à New York, aux Etats Unis, la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba, a été reçue en audience par le ministre en charge des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergey Lavrov.

Le réchauffement des relations d’amitié et de coopération bilatérale entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso, relancée ses dernières années, va se poursuivre et se renforcer. C’est, du moins, ce qui est ressorti des échanges entre la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba, et son homologue de Russie, Sergey Lavrov, à l’issue d’une audience entre ces deux personnalités.

Selon la patronne de la diplomatie Burkinabè, les échanges entre elle et le chef de la diplomatie Russe ont porté sur la coopération bilatérale et multilatérale entre leurs deux pays en vue de leur renforcement. Elle a, en effet, relevé que lors de la visite du chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, en Russie, à l’occasion du forum Russie- Afrique, il a été question de consolider les relations entre les deux États.

« De ce qui est ressorti de nos échanges, c’est surtout la question relative à l’aspect sécuritaire, humanitaire. Et, bientôt, nous allons tenir une Commission mixte pour voir comment nous allons consolider certains aspects de notre coopération », a fait savoir Olivia Rouamba, à sa sortie d’audience.

En plus de cela, le Burkina Faso entend renforcer, avec la Fédération de Russie, la coopération économique à travers la mobilisation des Hommes d’affaires burkinabè.

« Il est important de mettre en place un mécanisme pour permettre à nos Hommes d’affaires à pouvoir investir dans les deux pays », a-t-elle indiqué.

Olivia Rouamba a aussi salué l’ouverture prochaine d’une représentation diplomatique russe au Burkina Faso qui devra permettre, selon elle, de rendre plus dynamique les relations entre le Kremlin de Moscou et le Palais de Koulouba à Ouagadougou.

Soumaïla BONKOUNGOU