Coopération bilatérale : l’Arabie saoudite réaffirme son soutien au Burkina Faso

Le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, a reçu en audience, jeudi 6 avril 2023, à Ouagadougou, l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite au Burkina Faso, Jahad Abdulrahman Aldosar.

Le Royaume d’Arabie saoudite veut apporter son soutien au peuple burkinabè dans la situation sécuritaire qu’il traverse actuellement. C’est ce qu’à fait savoir son ambassadeur en poste au Burkina Faso, Jahad Abdulrahman Aldosar, à l’issue d’une audience avec le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, le jeudi 6 avril 2023, à Ouagadougou. Selon le diplomate saoudien, sa rencontre avec le chef du Parlement burkinabè a été une occasion d’évoquer, ensemble, un certain nombre de sujets allant dans le sens du renforcement des relations entre les deux pays. En effet, au nombre des sujets abordés entre ces deux personnalités, Jahad Abdulrahman Aldosar a cité les questions d’ordre militaire, sécuritaire et tous les autres aspects de coopération susceptibles de participer au progrès du Burkina et son peuple. « Nous avons travaillé dans beaucoup de projets pour soutenir le peuple burkinabè. Nous avons apporté 5 tonnes de dattes pour les déplacés internes », a-t-il précisé. Dans le cadre de son appui au Burkina, l’ambassadeur saoudien a confié que son pays va appuyer, très prochainement, le pays des Hommes intègres dans une opération de cœur au profit des populations. L’occasion faisant le larron, il a félicité Ousmane Bougouma pour son élection, à la tête du Parlement burkinabè.

Kadi RABO

Zenabou YAMMA (Stagiaire)