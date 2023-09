Coopération bilatérale : l’Italie réitère son appui au Burkina Faso

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson de Tambela, a reçu en audience, l’ambassadeur d’Italie au Burkina Faso, Andréas Romussi. En fin de mission, le diplomate est allé faire le point des liens de coopération entre son pays et celui des Hommes Intègres.

L’ambassadeur de l’Italie au Burkina Faso, Andréas Romussi est en fin de mission. Il est allé dire au revoir au Chef du Gouvernement burkinabè, Dr Apollinaire Joachimson de Tambela, au cours d’une audience, dans la soirée du lundi 4 septembre 2023, à Ouagadougou.

A cette rencontre, les deux personnalités ont passé en revue les liens de coopération entre les deux pays, vielle, selon le diplomate italien, de 70 ans. « Notre relation avec le Burkina Faso a commencé avec les peuples et la société civile, il y a 70 ans », a fait savoir Andreas Romussi.

L’ambassade d’Italie au Burkina Faso, a-t-il ajouté, a été installée depuis 2019, toute chose qui a renforcé les liens d’amitié. Dans un contexte de défis énormes à relever, l’ambassadeur a exprimé le soutien de son pays au gouvernement du Burkina Faso dans ses efforts pour venir à bout de l’hydre terroriste qui, selon lui, constitue un facteur de déstabilisation du reste de la sous région.

« J’ai exprimé la position de l’Italie vis-à-vis de la situation du Niger. L’Italie souhaite une solution négociée, diplomatique. Nous nous alignons avec les acteurs qui veulent promouvoir le dialogue », a affirmé Andreas Romussi.

Sur les axes de coopération entre le Burkina et l’Italie, il a cité le domaine de la santé avec l’appui à l’hôpital Saint Camille de Ouagadougou, la promotion des Petites et moyennes et entreprises, de l’emploi, de l’agriculture, etc. « Le bilan est positif et c’est un travail en devenir », a-t-il conclu.

Soumaïla BONKOUNGOU