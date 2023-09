Coopération Burkina Faso-Arabie Saoudite : le Chef de l’Etat invité aux sommets afro-saoudien et arabo-africain

Au cours de l’entretien, « nous avons évoqué les relations fructueuses entretenues par nos pays respectifs et j’ai traduit les salutations du Roi d’Arabie Saoudite et de son prince héritier au Président de la Transition » a déclaré le conseiller à la Cour royale d’Arabie Saoudite, Ahmad Bin Abdulaziz KATTAN à sa sortie d’audience.

A cette occasion, le messager du roi d’Arabie Saoudite a invité le Chef de l’Etat à prendre part à deux sommets qui se tiendront les 10 et 11 novembre prochain en Arabie Saoudite. Il s’agit du sommet afro-saoudien et du sommet arabo-africain.

Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Mme Olivia ROUAMBA, plusieurs accords devraient être signés et certains projets d’envergure qui doivent être financés par l’Arabie Saoudite connaitront un déblocage au cours de ces sommets.