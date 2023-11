Coopération Burkina Faso-Chine: Pékin annonce une aide alimentaire pour 1,7 milliard de francs CFA

S.E Mme Olivia ROUAMBA, Ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur a reçu en audience le samedi 04 novembre 2023, l’ambassadeur de la Chine S.E.M Lu CHAN.

Les échanges ont porté sur les progrès enregistrés dans la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la République de Chine. Ces progrès sont significatifs avec l’annonce d’une aide alimentaire que la Chine va apporter au Pays des Hommes intègres pour un montant estimé à 1,7 milliards de francs CFA.

A cela s’ajoute la vombissiri pour permettre à plus de 3 mille ménages d’avoir accès à l’électricité, ainsi que la construction d’une centrale photovoltaique d’une capacité de 25 megawatts.

Lors de cette audience le diplomate chinois a également annoncé la bonne nouvelle relative à l’opérationnalisation du service consulaire permettant de délivrer des visas chinois sur place au profit des Burkinabè qui le désirent. La Chine promet également de soutenir le Burkina Faso lors de son passage à l’Examen Périodique Universel (EPU) prévu ce 06 novembre à Genève, et dit compter également sur le soutien du Burkina Faso au niveau des instances internationales.

Au regard de tous ces progrès dans la coopération entre Ouagadougou et Pékin, S.E.Mme Olivia ROUAMBA a traduit toute sa reconnaissance à la Chine au nom du Président de la Transition et au nom de tout le peuple burkinabè.

Elle a particulièrement salué l’aide alimentaire annoncée, car elle permettra d’apporter une réponse plus efficace aux besoins alimentaires des personnes déplacées internes et des autres Burkinabè en situation de vulnérabilité.

Les deux diplomates ont promis de poursuivre les concertations pour une mise en œuvre efficace et efficiente des différents projets et pour le renforcement continu des liens de coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine.