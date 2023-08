Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Olivia ROUAMBA, et le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale du Mali, Abdoulaye DIOP, ont effectué, le 24 août 2023, une visite de travail à Niamey (Niger).

Dans ce communiqué de presse conjoint, obtenu par Sidwaya.info, sont évoqués les principaux points d’échanges avec les autorités nigériennes.

COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT