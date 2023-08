Coopération Burkina Faso-Union européenne : Wolfram Vetter est allé dire au revoir au chef de l’Etat burkinabè

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé, ce mercredi 2 août 2023, à Ouagadougou, une audience au chef de la délégation de l’Union européenne (UE) au Burkina Faso, Wolfram Vetter, en fin de mission.

«Je suis venu dire au revoir au président de la Transition. Je termine mon mandat de 4 ans au Burkina Faso », a déclaré le diplomate européen à la sortie de son audience avec le chef de l’Etat burkinabè. A cette occasion le chef de la délégation de l’UE dans notre pays qui considère « le Burkina Faso comme un pays stratégique au Sahel », a réaffirmé la disponibilité de l’Union européenne à travailler au renforcement de la « coopération surtout sur le volet sécurité et défense » avec notre pays.

« C’est dans notre intérêt mutuel », a-t-il soutenu. Selon Wolfram Vetter, les 4 années passées ont été marquées par les défis humanitaires et sécuritaires auxquels le Burkina Faso fait face. « J’espère fortement que le Burkina va réussir ce combat contre le terrorisme et j’espère que la paix reviendra bientôt au Burkina Faso », a souhaité le diplomate européen. Il a ajouté qu’il garde du Burkina Faso le souvenir d’ « un peuple accueillant et chaleureux ».

Direction de la communication de la présidence du Faso