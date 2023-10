Coopération Burkina-Maroc: l’ambassadeur Youssef Slaoui échange avec le Premier ministre

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso, Youssef Slaoui, le mardi 10 octobre 2023, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso et le Royaume du Maroc entendent poursuivre et renforcer leur coopération bilatérale. La question a été au centre des échanges entre l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso, Youssef Slaoui et le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem, au cours d’une audience qui s’est tenue, mardi 10 octobre 2023, à Ouagadougou. En effet, le diplomate marocain a declaré, à sa sortie d’audience, que les échanges ont porté sur l’état d’avancement de la coopération bilatérale, notamment à la suite de la tenue au Maroc de la 4e session de la Commission mixte de coopération.

Youssef Slaoui a fait savoir que la suppression des visas est maintenant effective donnant ainsi la libre circulation et la priorité aux citoyens burkinabè. Pour lui, il s’agit de renforcer « ces excellentes relations de coopération » et la mise en œuvre de tout ce qui a été convenu en termes d’accords. « Nous avons parlé de la coopération en matière scientifique, technique, de quota des bourses qui a été rehaussé dernièrement qui était de 70 », a indiqué Youssef Slaoui.

Il a souligné que le quota a atteint maintenant le chiffre de 250 bourses sur un plan annuel. En plus de cela, les domaines de coopération entre les deux pays, selon le diplomate marocain, sont le tourisme, la gestion intégrée de l’eau, etc. Pour M. Slaoui, le Burkina Faso et le Maroc ont une densité de relation bilatérale et une richesse.

Soumaïla BONKOUNGOU

Mariette TRAORÉ (Stagiaire)