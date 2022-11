Coopération Canada-Burkina : 60 ans d’amitié magnifiée à l’INHEI

L’Institut des hautes études internationales(INHEI) a organisé, jeudi 24 novembre 2022, dans son enceinte à Loumbila, une Journée diplomatique Canada-Burkina, en l’honneur des 60 ans de coopération et d’amitié entre les deux pays. Cette activité a permis de passer en revue le bilan de cette coopération et d’envisager de nouvelles perspectives.

Les relations bilatérales entre le Burkina et le Canada sont vieilles de 60 ans. Pour célébrer ces noces de diamant, l’Institut des hautes études internationales(INHEI), en partenariat avec l’ambassade du Canada au pays des Hommes intègres, a organisé une journée dénommée « Journée diplomatique Canada- Burkina. L’activité a eu lieu le jeudi 24 novembre 2022, à Loumbila, dans l’enceinte de l’Institut, en présence du ministre délégué, chargé de la coopération régionale, Karamoko Jean-Marie Traoré. Pour le directeur général de l’INHEI, Poussi Sawadogo, le choix de son Institut pour la tenue de cette Journée diplomatique Canada-Burkina « hautement pédagogique », selon lui, n’est pas fortuit. Il vise, a-t-il expliqué, non seulement à rassembler les élèves et des étudiants des écoles de formation professionnelle, mais également à créer un cadre de rencontre entre les représentants des deux Etats, les acteurs multilatéraux et non étatiques de développement avec les étudiants intéressés par les questions de diplomatie et de relations internationales.

« Nous avons pris l’engagement de mettre en relation des jeunes burkinabè et africains avec les diplomates et professionnels des relations internationales. Et, cette journée permet de créer une culture de l’internationale », a indiqué Poussi Sawadogo. C’est pourquoi, a-t-il soutenu, une dizaine d’établissements universitaires et instituts de formation ont été invités à cette journée diplomatique Canada-Burkina. Pour le ministre délégué, chargé de la Coopération régionale, Karamoko Jean-Marie Traoré, ce 60e anniversaire de la coopération entre le Burkina et le Canada, qui se renforce au fil des ans, a-t-il estimé, est une occasion de rendre un hommage mérité à tous les diplomates qui ont jeté les bases de cette coopération, depuis 1962. M. Traoré a, en outre, salué le soutien constant du Canada au Burkina, dans ce contexte de crise sécuritaire sans précédent. « C’est un regard positif que nous portons sur cette coopération que nous allons poursuivre. Le Canada intervient dans des secteurs stratégiques pour le Burkina Faso », a relevé Jean Marie Karamoko. En effet, aux dires du ministre délégué, dans les axes de coopération, la Canada intervient dans des domaines comme la gouvernance, l’humanitaire, le genre, l’éducation, etc. Pour l’ambassadeur du Canada au Burkina, Lee-Anne Hermann, l’impact des liens d’amitié et de coopération entre son pays et celui des Hommes intègres est perceptible, à plusieurs niveaux. Elle s’est dit engagée à les rendre plus dynamiques pour le bonheur des populations des deux Etats. Pendant cette journée dédiée à la coopération diplomatique entre le Burkina et le Canada, les participants auront droit à une présentation d’un rapport thématique sur les 60 ans de coopération, des présentations sur certains domaines d’intervention du Canada au Burkina et à une exposition des projets, programmes et ONG intervenant au Burkina Faso et financés par le Canada.

Soumaïla BONKOUNGOU