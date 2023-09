Coopération Chine-Burkina : Zhengzhou et Ouagadougou renforcent leur relation

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a reçu une délégation de la municipalité de Zhengzhou en Chine, jeudi 31 août 2023, à Ouagadougou.

La commune de Ouagadougou et la municipalité de Zhengzhou en Chine veulent sceller un partenariat gagnant-gagnant dans le domaine de la coopération. A cet effet, le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, s’est entretenu avec une délégation de cette ville chinoise, composée de six membres sur plusieurs domaines de coopération, jeudi 31 août 2023, à Ouagadougou. « Cette visite fait suite à tout ce qui a été entrepris en termes d’amitié entre la commune de Zhengzhou et celle de Ouagadougou. Ce sont des liens que nous entretenons depuis quelques années », a expliqué Maurice Konaté à l’issue des échanges. Selon lui, les domaines de la culture, de l’éducation, des infrastructures et de la technologie ont constitué entre autres les grands axes des échanges.

De son avis, cette visite vient concrétiser ce que les deux communautés ont entamé en termes de partenariat. Dans cette même lancée, il a fait savoir qu’une délégation burkinabè de la commune de Ouagadougou va se rendre dans cette localité dans les jours à venir pour peaufiner des lignes de partenariat et de collaboration pour développer la ville. « Il faut toujours aller à la découverte des autres, car cela permet d’apprendre et vice versa pour qu’ensemble nous puissions mutualiser les différents efforts », a expliqué M. Konaté. Selon lui, la Chine est un pays de haute technologie. Par conséquent, il compte s’en inspirer pour renforcer la sécurité des points sensibles de la ville de sa commune. « Nous avons échangé sur comment mettre en contribution tout ce qui est entrepris en Chine en matière de vidéo surveillance pour que nous puissions les implanter chez nous, pour renforcer la surveillance des points sensibles », a-t-il soutenu. Il a traduit sa reconnaissance à l’ambassade de Chine qui a facilité cette rencontre avec la vile de Zhengzhou.

Wendaabo Cathérine KOURAOGO

Ragnagné-Wendé Irma Ida OUEDRAOGO (Stagiaires)