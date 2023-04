Coopération Chine-France : Xi Jinping et Emmanuel Macron parcourent les axes de coopération entre leurs pays

Dans l’après-midi de ce 6 avril, le président Xi Jinping s’est entretenu avec le président français Emmanuel Macron, en visite d’État en Chine, au Grand Palais du Peuple sur plusieurs sujets de coopération bilatérale et sur le règlement de la crise russo-ukrainienne.



Sur la question de crise ukrainienne, la position de la Chine est « cohérente » et « claire ». Il s’agit essentiellement de faciliter les pourparlers de paix et le règlement politique.

Pour les autorités chinoises, il n’y a pas de panacée pour désamorcer la crise en dehors du fait que toutes les parties fassent leur part et créent les conditions d’un cessez-le-feu et de pourparlers de paix par le biais d’un renforcement de la confiance. À cet effet, la Chine est prête à lancer un appel conjoint avec la France pour que la communauté internationale reste rationnelle, fasse preuve de retenue et évite de prendre des mesures qui pourraient aggraver la crise.

C’est ce qu’a indiqué le président chinois Xi Jinping lors d’un entretien avec le président français Emmanuel Macron dans l’après-midi du jeudi 6 avril 2023 à Pékin. Cette rencontre a eu lieu dans le cadre de la visite d’Etat qu’effectue le président français en terre chinoise depuis hier mercredi 5 avril.

Elle a été également l’occasion pour les deux chefs d’Etats de discuter des relations entre leurs pays. À cet effet, le président Xi a salué la dynamique de croissance positive et régulière des relations sino-françaises.

Il a souligné que la stabilité, une caractéristique déterminante et un atout précieux de cette relation, devrait être chérie par les deux parties.

Il a indiqué par ailleurs que la Chine travaillera avec la France pour approfondir la coopération dans des domaines tels que l’agroalimentaire, l’espace, l’aviation et l’énergie nucléaire civile.

Xi Jinping a souligné que son pays était prêt à agir dans un esprit d’ouverture et lutter avec la France contre les défis mondiaux tels que le changement climatique et les enjeux énergétiques.

Pour lui, la Chine et l’Europe sont deux forces majeures, de grands marchés et de grandes civilisations dans le monde. Pour ce faire, « la Chine maintiendra sa politique européenne stable à long terme, continuera à considérer l’Europe comme une force indépendante dans un monde multipolaire et restera attachée à une relation sino-européenne qui ne soit ciblée, soumise ou contrôlée par aucun tiers ».

Le président Macron pour sa part a exprimé sa joie de se rendre à nouveau en Chine pour explorer avec le président Xi les moyens de renforcer encore le partenariat stratégique global France-Chine.

Pour lui, les relations franco-chinoises ont maintenu une croissance régulière et solide au cours des six dernières décennies.

« Malgré leurs modèles de développement différents, les deux pays se sont respectés, ont communiqué avec franchise et ont obtenu des avantages mutuels dans leur vaste coopération », a-t-il estimé.

Il a mentionné par ailleurs que sa visite vise à rechercher une coopération plus étroite et des échanges entre les deux peuples.

Le président Macron a souligné que son pays maintiendra une communication franche et approfondie avec la Chine pour accroître la confiance mutuelle et poursuivre une coopération ouverte.

La France contribuera par ailleurs aux dires de son président au développement des relations Union européenne-Chine.

Les présidents Xi Jinping et Emmanuel Macron ont également participé à une réunion trilatérale la présidente de la commission européenne Ursula Von der Leyen.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin, en Chine)