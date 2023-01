Coopération diplomatique : Ouagadougou et Moscou veulent se rapprocher davantage à travers « des actions concrètes »

La ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba a échangé avec l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso, Alexey Saltykov, le lundi 09 Janvier 2023.

Selon la direction de la communication du ministère, les deux diplomates ont abordé des sujets d’actualités et d’intérêts concernant les rapports bilatéraux entre leurs États.

« Avec Olivia Rouamba, nous avons exploré des domaines tels la politique, la défense, l’économie, des sujets importants et pour lesquels la Russie se tient disposée à accompagner les autorités de la Transition burkinabè », a déclaré le diplomate russe, cité par la DCRP des Affaires étrangères. Alexey Saltykov a soutenu que la Fédération de Russie a toujours entretenu de bonnes relations bilatérales avec le Burkina Faso depuis son accession à l’indépendance.

Le ministère précise que Ouagadougou et Moscou sont résolument tournés vers le renforcement de leur partenariat et cela se fera par des actions concrètes et que les deux parties assurent que cette coopération prendra l’allure souhaitée par les deux pays avec l’installation effective des ambassades respectives dans les deux capitales.

Le diplomate Russe, Alexey Saltykov, a été accrédité auprès du chef d’Etat burkinabè, Ibrahim Traoré, le 25 novembre 2022 et a pour résidence Abidjan en République de Côte d’Ivoire.

Sidwaya.info