Coopération entre médias africains et russes: les stéréotypes sur la Russie et l’Afrique diagnostiqués

En marge du sommet Afrique-Russie, tenu du 27 au 29 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg (Russie), l’agence de presse russe TASS, a organisé un forum des médias qui a réuni des responsables d’agences de presse. Plusieurs thématiques liées aux médias ont été abordées dont celle portant sur les stéréotypes affectant l’image des deux entités.

La directrice centrale de l’Agence ivoirienne de presse (AIP), Oumou Barry/Sana, à travers une communication, a fait le diagnostic des préjugés qui affectent l’image de l’Afrique et de la Russie. « L’image de la Russie et de l’Afrique est souvent réduite à des stéréotypes et des préjugés qui ne reflètent pas la réalité de nos nations », se convainc-t-elle.

Madame Barry s’exprimait, le jeudi 27 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, en Russie, à l’occasion du 2e forum médiatique des dirigeants des agences de presse Afrique-Russie qui s’est tenu en marge du 2e sommet Russie-Afrique. Sa communication a porté sur le thème : « Russie-Afrique : La lutte contre les stéréotypes – Le rôle des médias dans la formation d’une image positive des deux blocs ».

D’emblée, la patronne de l’AIP a rappelé que les médias contribuent à marquer le processus de socialisation par la manière dont ils décrivent et interprètent les évènements de la vie publique. « Par conséquent, ils jouent un rôle fondamental dans la formation de l’opinion publique et ont la responsabilité de contribuer à une meilleure compréhension et appréciation mutuelle entre nos deux régions », a-t-elle poursuivi.

A en croire Oumou Barry/Sana, les médias africains, ne disposant pas pour la plupart de correspondants en dehors de leurs pays, se sont résolus à informer leurs publics sur la base des nouvelles que leur fournissent les médias internationaux de part et d’autre. En effet, selon elle, les reportages de certains médias se focalisent généralement sur les aspects politiques, tels que les tensions géopolitiques, les conflits et la misère sous toutes ces formes. « Dans ce contexte et de ce point de vue, la Russie est souvent perçue avec une certaine appréhension », a mentionné la directrice centrale de l’AIP.

Encourager l’échange culturel et éducatif

Et d’ajouter que « les conceptions préconçues sur la politique, le climat, la culture et la société russe peuvent renforcer les clichés et limiter la compréhension de l’écosystème de ce pays. Ce qui peut conduire à une perception négative ». Selon Mme Barry, quant à l’Afrique, elle est pour sa part souvent vue comme un continent homogène rongé par la pauvreté et l’instabilité.

« Au total, la plupart des médias ont tendance à se concentrer sur les problèmes et les conflits, créant ainsi une image déformée et négative de nos pays respectifs », a expliqué la paneliste. Elle estime que « puisque c’est dans les esprits que résident les préjugés, la tâche des médias dans la lutte contre ce phénomène sera plus aisée si les dirigeants des deux régions encouragent l’échange culturel et éducatif ».

Pour Oumou Barry/Sana, la présence de correspondants de presse internationaux russes ou locaux recrutés par la Russie dans nos pays serait un moyen efficace pour promouvoir une compréhension mutuelle entre nos sociétés et déconstruire les idées préétablies. Et de souligner que tous ces éléments peuvent jouer un rôle majeur dans le changement de paradigme.

De l’avis de Mme Barry, les médias ont la responsabilité commune de combattre vigoureusement les stéréotypes et de promouvoir une image positive de la Russie et de l’Afrique. « Les médias ont un rôle prépondérant à jouer dans ce processus après les gouvernants. Ensemble, en encourageant l’échange culturel, l’éducation et la coopération économique, nous pouvons construire une vision plus réaliste et équilibrée de nos deux régions, basée sur la compréhension et le respect mutuels », a-t-elle conclu.

Organisé par la TASS (Agence de presse russe), le deuxième forum médiatique des dirigeants des agences de presse Afrique-Russie s’est tenu du 26 au 29 juillet 2023, à Saint-Pétersbourg, en marge du 2e sommet Russie-Afrique auquel le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a participé. Le premier forum du genre s’est déroulé en 2019 à Sotchi, toujours en Russie.

Alban KINI

alban_kini@yahoo.fr

De retour de Saint-Pétersbourg (Russie)