Coopération : l’ambassadeur Ibrahim El Khouli dit merci aux Editions Sidwaya

L’ambassadeur de la République arabe d’Egypte au Burkina Faso, Ibrahim El Khouli, a rendu une visite d’aurevoir à la directrice générale des Editions Sidwaya, le vendredi 13 octobre 2023, à Ouagadougou. A l’occasion, le diplomate est revenu sur les liens d’amitié entre son pays et le Burkina Faso.

Après trois années passées au pays des Hommes intègres, l’ambassadeur de la République arabe d’Egypte au Burkina Faso, Ibrahim El Khouli, est en fin de mission. Pour ce faire, le diplomate égyptien a effectué des tournées d’aurevoir auprès de ses partenaires et collaborateurs. C’est dans ce cadre qu’il est allé échanger avec la Directrice générale (DG) des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, le vendredi 13 octobre 2023, à Ouagadougou. Selon le diplomate, l’objet de sa présence au sein de la Maison commune était de traduire ses gratitudes à la DG des Editions Sidwaya, car ayant coopéré de façon étroite pour le bien des deux pays. Il a aussi confié avoir apprécié ces moments passés au Burkina Faso. A l’entendre, son pays a été le premier à reconnaitre le Burkina Faso au lendemain de son indépendance en 1960. Après cela, a-t-il dit, il y a eu des missions diplomatiques entre les deux Etats.

« Depuis 1977, on a une ambassade ouverte à Ouagadougou et comme on avait toujours de très bonnes relations avec le Burkina Faso, notre premier siège d’ambassade était au Conseil de l’entente sur Kwamé Nkrumah », a-t-il souligné. Poursuivant, M. El khouli a signifié que plus d’une centaine de milliers de Burkinabè ont suivi leurs études en Egypte, à Al-Azhar Al-Sharif et dans les universités égyptiennes. A titre d’illustration, il a confié qu’en ce moment, environ 3 000 étudiants burkinabè étudient la théologie, l’islam, la langue arabe, etc. En outre, d’après l’ambassadeur, l’Egypte octroie des stages aux étudiants burkinabè, tels ceux en développement (agriculture, médecine, l’hydraulique), etc. A cela s’ajoutent les stages de leadership pour l’éducation nationale. Les stages d’entrepreneuriat rural et féminin, a-t-il dit, sont également donnés de même que les formations en sécurité. « L’année dernière, on a eu presque 130 stages qui sont orchestrés par l’agence égyptienne de partenariat pour le développement », a-t-il martelé. De son avis, la République arabe d’Egypte octroie en plus des stages, des bourses d’études à Al-Azhar Al-Sharif et des bourses universitaires. A entendre l’ambassadeur de la République arabe d’Egypte, le peuple burkinabè a marqué son séjour. Le peuple burkinabè, de son point de vue, est très accueillant. « Je n’ai jamais vu un peuple pareil, vous êtes vraiment des gens intègres et pacifiques », a-t-il magnifié.

Evariste YODA

Mariette TRAORE (Stagiaire)