Coopération : les militaires russes et burkinabè renforcent leur partenariat

Une délégation russe conduite par deux Vice-ministres de la défense de la Fédération de Russie, le Général-colonel Younous-Bek EVKOUROV et Monsieur Timur Vadimovich Ivanov, a séjourné le 5 octobre dans la capitale Burkinabè.

Il s’est agi de rencontres de travail et de partage d’expériences entre ministres d’une part et entre responsables spécifiques des Etats-Majors Généraux des Armées des deux pays d’autre part avec pour objectif le renforcement des aptitudes et des capacités des Forces Armées Nationales.

Le Colonel-major Kassoum COULIBALY Ministre d’Etat, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, a abordé avec ses hôtes du jour, les questions stratégiques de la coopération et les différentes possibilités qu’offrent les relations entre les deux pays dans la logique d’une coopération mutuellement avantageuse. Il s’agit notamment des possibilités dans les domaines opérationnel, économique, logistique, technologique, de la formation…

Plus tôt dans la matinée, la délégation russe a été reçue en audience par le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim TRAORE. Au cours des échanges, les deux parties ont réaffirmé la force des relations entre notre pays et la Russie.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso