Coopération : l’Iran offre 4 conteneurs de médicaments et produits alimentaires au Burkina Faso

Le ministre délégué chargé de la coopération régionale Karamoko Jean Marie Traoré, accompagné et des représentants des départements de la Santé et de l’Action humanitaire, a procédé à la réception ce samedi 21 octobre 2023 à l’Aéroport international de Ouagadougou d’un don de médicaments et de produits alimentaires de quatre conteneurs en provenance de la République Islamique d’Iran.

Ce don intervient au lendemain de la tenue de la toute première commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République Islamique d’Iran.

Selon le ministre Karamoko Jean Marie Traoré, ce dont est le fruit des échanges entre les deux pays, et s’inscrit dans la dynamique de l’action humanitaire, et correspondant au besoin réel du pays.

De l’avis de l’ambassadeur de la République Islamique d’Iran au Burkina, Mojtaba Faghini , l’arrivée de ces produits constitue un tournant dans les relations entre les deux pays et traduit l’engagement de leurs autorités pour le raffermissement des relations bilatérales.

Sidwaya.info