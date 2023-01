Coopération : Ouagadougou et Conakry veulent mutualiser leurs efforts dans les domaines militaire et sécuritaire

Dans le cadre de leur séjour en République de Guinée, la ministre en charge des Affaires étrangères et de la Coopération régionale, Olivia Rouamba et sa délégation ont été reçues ce 12 janvier par le président de la Transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya.

Olivia Rouamba a eu également des séances de travail avec le Premier ministre guinéen, Bernard Goumou, ainsi que des membres de son gouvernement.

Aux termes des échanges, les deux parties ont convenu de mutualiser leurs efforts en raffermissant leur coopération dans les domaines militaire et sécuritaire par la formation, le renforcement des capacités, l’échange d’informations et de renseignements.

Dans le domaine du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, des négociations ont été entamées afin d’accorder au Burkina Faso des facilités permettant l’utilisation du port de Conakry pour le transport de ses produits et équipements et la mise à disposition des aires de stockage de ses marchandises et de ses produits pétroliers.

En perspectives, il est envisagé également l’ouverture réciproque « dans les meilleurs délais », de consulats généraux respectivement à Conakry et à Ouagadougou, ainsi que la tenue de la troisième session de la grande commission mixte de coopération entre la République de Guinée et le Burkina Faso, courant le premier trimestre 2023 à Conakry.

Sidwaya.info