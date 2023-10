Coopération sino-africaine : Le président Xi Jinping rencontre une délégation du Sénat américain

Le président Xi Jinping a rencontré une délégation bipartite du Sénat américain dirigée par le chef de la majorité Charles Schumer au Grand Palais du Peuple dans l’après-midi du 9 octobre 2023.

La manière dont la Chine et les États-Unis s’entendront déterminera l’avenir de l’humanité. C’est ce qu’a indiqué le président chinois Xi Jinping lors d’une rencontre avec une délégation bipartite du Sénat américain dirigée par le chef de la majorité Charles Schumer au Grand Palais du Peuple dans l’après-midi du 9 octobre. « La concurrence et la confrontation ne correspondent pas à la tendance de l’époque. La Chine souhaite que les intérêts communs des deux pays l’emportent de loin sur leurs différences et que les succès respectifs de la Chine et des États-Unis constituent une opportunité plutôt qu’un défi l’un pour l’autre », a indiqué le président chinois.

Pour lui, la Chine et les Etats unis sont deux pays dont le degré d’intégration économique est très élevé et leurs intérêts étroitement liés. « Les deux pays ont tout à gagner du développement de chacun », a indiqué le président Xi. En tant que deux grands pays, la Chine et les Etats-Unis doivent, selon le président chinois, faire preuve d’ouverture d’esprit, de vision et de volonté de se montrer à la hauteur des attentes de la communauté internationale et d’agir avec un sens de responsabilité envers l’histoire, envers leur peuple et envers le monde.

« Les deux pays doivent gérer correctement leurs relations, se respecter mutuellement, coexister en paix et poursuivre une coopération gagnant-gagnant. Ils doivent œuvrer pour accroître le bien-être des deux peuples et contribuer au progrès humain ainsi qu’à la paix et au développement dans le monde », a-t-il estimé.

Le sénateur Schumer et d’autres membres de la délégation ont exprimé leur plaisir de visiter ce beau pays qu’est la Chine et leur appréciation envers la partie chinoise pour son hospitalité. Au cours de leur visite, ils ont confié avoir ressenti la vigueur et le potentiel du développement de la Chine. Ils ont également partagé leurs points de vue et leurs suggestions sur les questions pertinentes dans les relations sino-américaines.

Les Etats Unis ont dit être disposés à renforcer le dialogue et la communication avec la Chine d’une manière ouverte et franche basée sur le respect mutuel, à gérer de manière responsable les relations bilatérales et à stabiliser et renforcer les relations entre les États-Unis et la Chine. La partie chinoise quant à elle espère renforcer la coopération bilatérale en matière de commerce et d’investissement et accroître la communication et la coopération sur des questions telles que le changement climatique, le trafic de drogue et les conflits régionaux.

Synthèse de Nadège YAMEOGO