Corruption à la direction régionale de l’Urbanisme de Ziniaré : L’ASCE-LC lance un appel à témoins

L ‘Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) veut faire la lumière ‘’ sur des faits de corruption commis à la direction régionale de l’urbanisme du Plateau Central à Ziniaré’’.

Le contrôleur général, d’Etat par intérim Urbain Millogo a indiqué dans une note en date du 17 juillet qu’il invitait ‘’les personnes ayant été obligés de payer de l’argent sans quittance à un quelconque agent public, afin de faire traiter son dossier, à entrer en contact avec ses services compétents, en vue d’apporter son témoignage’’.

Dans sa note, l’ASCE-LC précise par ailleurs que cet appel concerne toutes les directions et les services (CEFORE, CEFAC, urbanisme, Impôts, cadastre, enseignement, santé humaine et animale, etc.)

Sidwaya.info