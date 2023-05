Côte d’Ivoire : 8 millions d’électeurs sur la liste électorale provisoire pour les futures élections

La Commission électorale indépendante (CEI) en Côte d’Ivoire a présenté aux partis politiques une liste électorale provisoire sur laquelle figurent 8 016 796 électeurs inscrits dans la perspective des élections régionales et municipales du 2 septembre 2023 et des présidentielles prévues en 2025.

Cette liste sera affichée du 1er au 10 juin 2023, période d’ouverture du contentieux électoral.

Les premiers commentaires se focalisent pour le moment sur l’absence de certains noms, dont celui de l’ancien président Laurent Gbagbo. « Le président Gbagbo est allé s’inscrire volontairement sur la liste électorale, son nom n’est pas sorti. Pourquoi ce n’est pas sorti », s’insurge, notamment, le représentant du Parti des peuples africains, section de Côte d’Ivoire (PPA-CI), Pr Sébastien Danon Djédjé.

Selon le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly, il s’agit simplement d’une pure application de la loi électorale : « L’article 4 dit : ne peuvent être sur la liste électorale que les électeurs. Or pour être électeur, il faut jouir de ses droits civils et politiques, être ivoirien. Cette année le ministère de la justice nous a donné une liste de 11 000 personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Ce n’est pas un acharnement quand on parle du président Gbagbo. »

Du côté du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), et du Front populaire ivoirien (FPI) nouvellement rallié au RHDP, l’on salue plutôt « la qualité » d’un travail « scientifique, rigoureux ».

