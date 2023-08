Côte d’Ivoire : Le « Sphinx de Daoukro » a tiré sa révérence

Une page de l’histoire politique ivoirienne se ferme avec la disparition ce mardi 1er août dans la soirée de l’ancien président Henri Konan Bédié à l’âge de 89 ans.

Pris d’un malaise dans son village natal à Daoukro, il a été évacué à Abidjan où il a rendu l’âme.

Le président Bédié est arrivé au pouvoir le 7 décembre 1993, succédant au premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Il a dirigé la Côte d’Ivoire jusqu’au 24 décembre 1999 date à laquelle il a été renversé par le coup d’Etat du Général Robert Guéï.

Président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), depuis 1993, Henri Konan Bédié a participé ensuite au scrutin présidentiel en 2010 remporté par Alassane Ouattara auquel il s’est rallié au second tour et formera avec lui une alliance au sein du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP) jusqu’en 2018.

Investi par son parti pour se présenter à la présidentielle de 2020, il va finalement boycotter l’élection lorsque le président sortant Alassane Ouattara décide de se présenter pour un troisième mandat.

La rivalité entre Alassane Ouattara, Laurent Koudou Gbagbo et Henri Konan Bédié a animé la vie politique ivoirienne pendant trois décennies.

Sidwaya.info