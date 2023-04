Côte d’Ivoire : l’économie, la santé et la sécurité se portent bien, le président Alassane Dramane Ouattara

L’économie se porte bien, il en est de même pour les secteurs sécuritaire et sanitaire. C’est ce qui ressort du discours sur l’état de la nation fait par le président Ivoirien Alassane Ouattara devant les députés et les sénateurs réunis en congrès.

(Sur le plan sécuritaire, un accent particulier est mis sur l’équipement, la formation technique et disciplinaire de nos forces de défense et de sécurité, pour faire face au banditisme, à la délinquance et au trafic de drogue pour améliorer la sécurité dans les grandes villes du pays comme dans les zones rurales), selon le président de la Côte d’Ivoire.

(Les effectifs en constante progression sont redéployés pour garantir la sécurité de nos frontières face aux menaces terroristes), précise le président Ouattara.

Sidwaya.info