Côte d’Ivoire : les défis de Beugré Mambé

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a créé la surprise, en nommant, le lundi 16 octobre 2023, l’indéboulonnable gouverneur du district autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, 71 ans, au poste de Premier ministre. Il a déjoué les pronostics de nombreux analystes, qui entrevoyaient d’autres scénarios, après la dissolution du gouvernement à la suite des élections locales de septembre dernier.

Certains croyaient dur comme fer à la reconduction de Patrick Achi, d’autres misaient plutôt sur d’autres personnalités pour assumer les fonctions de Premier ministre. Au rang de celles-ci, figuraient l’actuel gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Jean-Claude Brou et le directeur de cabinet du président de la République, Fidèle Sarassoro. Personne n’a vu venir Robert Beugré Mambé, qui n’apparaissait pas dans la short-list des spéculateurs.

Le député-maire de la sous-préfecture de Songon a bel et bien tapé dans l’œil d’Alassane Ouattara, qui selon certaines indiscrétions, lui voue une grande admiration. Aussitôt promu, Robert Beugré Mambé a constitué une équipe gouvernementale de 33 membres. Le nouvel exécutif ivoirien conserve fondamentalement son ossature, avec le maintien de la quasi-totalité des ministres. Il n’y a pas de changements notables, en dehors du départ de l’occupant du portefeuille de la Réconciliation nationale, Bertin Kouadio Konan, dit « KKB » et de la cheffe de la diplomatie, Kandia Camara, portée récemment à la tête du Sénat.

Spécialiste des travaux publics, le nouveau Premier ministre est un technocrate qui connait aussi les rouages de l’administration et les arcanes de la politique, à travers les multiples fonctions occupées. Beugré Mambé devra relever plusieurs défis, mais le premier est sans conteste l’organisation de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Cette grande messe du football africain se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024, dans plusieurs villes du pays.

La Cote d’Ivoire se soumet à cet exercice pour la seconde fois, après l’organisation réussie de la CAN 84. Pour montrer son engagement à relever ce défi continental avec brio, Robert Beugré Mambé a décidé de cumuler le poste de ministre des Sports et du Cadre de vie. Le nouveau chef du gouvernement entend certainement travailler à mettre les petits plats dans les grands, pour prouver à la Confédération africaine de football (CAF), qu’elle n’a pas eu tort de renouveler sa confiance à la Côte d’Ivoire.

Robert Beugré Mambé, qui a fait des Jeux de la Francophonie de 2018 un succès, en tant que ministre chargé de l’événement auprès du Président de la République, en est capable. Certes, l’inondation de la pelouse du stade olympique d’Ebimpé, courant septembre dernier après une pluie, lors du match amical opposant la Côte d’Ivoire et le Mali, a quelque peu écorné l’image du pays, mais le pari est tenable.

Robert Beugré Mambé, membre fondateur du parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix () et ancien président de la Commission électorale indépendante (CEI), devra aussi veiller à l’organisation parfaite de la présidentielle de 2025. La crise post-électorale de 2011 avec son lot de morts étant permanemment dans les esprits, le Premier ministre entré aura la lourde tâche, de faire en sorte que les Ivoiriens votent dans la paix.

Les scrutins sont devenus des moments d’incertitudes, eu égard au passé trouble du pays de Félix Houphouët-Boigny qu’il faut les gérer avec tact. Aux défis de l’organisation de la CAN 2024 et de la présidentielle de 2025 s’ajoutent ceux liés à la gouvernance et au développement. Entre autres, la lutte contre la corruption, la culture du résultat, l’amélioration de l’accès à la santé, à l’électricité, à l’eau potable, la poursuite des grands chantiers d’infrastructures et l’accroissement de la production agricole constitue des priorités pour l’équipe Mambé.

La lutte contre l’insécurité devra aussi retenir l’attention du nouveau Premier ministre qui sera jugé à l’aune de ses actions. Même si la Cote d’Ivoire est relativement épargnée par les attaques terroristes, elle doit rester constamment sur ses gardes, car les mauvaises surprises ne sont pas à exclure.

