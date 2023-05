Cotisations syndicales : le gouvernement adopté le prélèvement à la source pour les agents publics de l’État

Le Conseil des ministres de ce mercredi 3 mai 2023 a entériné le prélèvement à la source des cotisations syndicales des agents publics de l’État. Il s’agira d’un prélèvement volontaire, a expliqué le ministre d’État en charge de la fonction publique, ce qui signifie que « le militant syndical remplit une fiche qui permet à l’État de savoir quel est le montant qu’il consent au nom de son organisation syndicale et ce montant est coupé et reversé dans un compte dûment indiqué et exprimé par l’organisation syndicale en question. »

Ce décret va permettre à l’organisation syndicale d’être financièrement indépendante et à l’État de veiller au contrôle de la transparence des ressources, a précisé le ministre.

Sidwaya.info