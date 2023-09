Coup d’Etat au Gabon : Le Premier ministre burkinabè s’interroge sur les propos du président Macron

Le Premier ministre burkinabè Me Apollinaire Kyelem de Tambèla, a relevé lundi 4 septembre 2023, le deux poids deux mesures du président de la République française, Emmanuel Macron, suite aux coups d’Etat intervenus au Niger et au Gabon, en l’espace d’un mois.

« Après le coup d’Etat au Niger, on a voulu constituer une armée internationale pour restaurer Bazoum. Il y a eu un coup d’Etat au Gabon, on n’a pas vu ce trimbalo. Où est le président français Emmanuel Macron qui s’est érigé en chef de guerre pour aller combattre et rétablir le président renversé du Niger ? Qu’est-ce qu’il dit et qu’est-ce qu’il fait de ce qui se passe au Gabon ? Donc il y aurait des coups d’Etat démocratiques et des coups d’Etat non démocratiques ?», s’est interrogé le Premier ministre Me Apollinaire de Kyelem.

Le chef de l’exécutif burkinabè s’exprimait lundi matin, lors de la montée mensuelle des couleurs au sein de son département.

« Je pense que les derniers évènements internationaux nous éclairent et nous montrent à quel point, on cherche à nous abuser », a-t-il ajouté.

Sidwaya.info