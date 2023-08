Coup d’Etat au Niger : Nouveau sommet extraordinaire prévu jeudi à Abuja

Le président en exercice de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Nigérian Bola Ahmed Tinubu a convoqué un nouveau sommet extraordinaire des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO le jeudi 10 août sur la situation politique et les récents développement au Niger à Abuja, la capitale du Nigéria.

Lors du précédent sommet extraordinaire, tenu du 2 au 4 août, l’organisation sous régionale avait donné un ultimatum d’une semaine aux militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum à la tête du Niger. Mais le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a ignoré cet ultimatum, auréolé des soutiens des autorités de la Transition du Burkina Faso et du Mali ainsi que de différentes organisations de la société civile, partis politiques et autres composantes de la société au Niger.

Hier dimanche 6 août, un meeting de soutien a réuni des milliers de personne au stade Seyni Kountché de Niamey. Dans la foulée, le CNSP a fermé son espace aérien en indiquant que deux pays d’Afrique centrale accueillent actuellement des contingents militaires de la CEDEAO pour une préparation en vue d’être déployés prochainement pour rétablir le président déchu.

Sidwaya.info