Coupe UFOA B U20 / Burkina Faso-Côte d’Ivoire : les Etalons veulent finir en beauté

Le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire disputent, ce soir à 18h30 GMT au stade Robert Champroux de Marcory à Abidjan, la finale de la IIe édition de la coupe de l’UFOA B U20 Garçons. Après un parcours sans faute couronné par 4 victoires en autant de sorties, les Etalons entendent terminer en beauté la compétition.

Remporter le trophée de la IIe édition de la coupe de l’UFOA B U20 Garçons ! Tel est l’objectif que se sont fixé le coach Brama Traoré et ses garçons pour cette compétition. Après un parcours sans faute couronné par 4 victoires en autant de sorties, le Burkina Faso dispute la finale face à la Côte d’Ivoire, ce soir à 18h30 GMT au stade Robert Champroux de Marcory. Il s’agira d’un match de confirmation pour les Etalons et une revanche pour les Eléphanteaux qui ont été battus lors du match d’ouverture par le capitaine Tertuis Bagré et ses camarades. Pour préparer cette rencontre, le groupe du coach Brama Traoré s’est entrainé dans la soirée du lendemain de sa courte victoire face au Togo. Avec un groupe au complet suite au retour de Salif Tietieta, sorti sur blessure lors de la demi-finale, les Etalons, au cours de cette séance, ont beaucoup maximisé sur la récupération surtout pour ceux qui ont disputé la rencontre. Par contre, ceux qui n’ont pas foulé la pelouse du stade Robert Champroux lors cette demi-finale ont été invités à des exercices physiques. Hier, veille de la finale, les Etalons ont effectué la mise en place. Ils ont également fait des exercices de vivacité et de vitesse courte, le tout dans une bonne ambiance. Au sortir de cette séance, Brama Traoré avoue que ses garçons sont dans un très bon état d’esprit. « Ils ont très bien récupéré et le moral est au beau fixe », a-t-il rassuré. Face à un adversaire qui s’est métamorphosé au fil des matchs, coach Brama Traoré s’attend à une bataille. Et celle-ci se fera au milieu du terrain. « L’équipe ivoirienne a un milieu de terrain très mobile et possessif. Nous allons mettre notre stratégie pour l’empêcher d’avoir des ballons », a-t-il laissé entendre.

Une défense ivoirienne fébrile

Si le milieu de terrain est la force des Eléphanteaux, sa défense en revanche est très instable, d’où sa fébrilité. Après 4 sorties, la défense ivoirienne a encaissé 5 buts. « La défense ivoirienne n’est pas sereine. Elle n’est pas stable. Elle a encaissé au minimum un but par match. Nous allons profiter de cela pour passer par les flancs avec un jeu tourné vers l’axe central de la défense », a informé le maitre à penser des Etalons. Ainsi, les Etalons entendent aborder le match comme ils l’ont toujours fait à cette compétition. Avec sérénité, rigueur, détermination, engagement et envie, Brama Traoré et ses « soldats » veulent livrer une bataille afin de brandir le trophée. Et ce ne sont pas les hommes qui manquent pour atteindre cet objectif. La charnière défensive des Etalons, composée de Zakaria Tinta et Bassoma Belem, est la meilleure de cette compétition. Sereine et imperturbable, elle a permis aux cages de l’équipe burkinabè de rester inviolées après 4 sorties. Les milieux de terrain Tertuis Bagré, Nogoto Martin Bley et Hassamadou Ouédraogo sont exempts de tout reproche à cette compétition. Dans le couloir droit, Abdoul Kader Ouattara, auteur de trois buts et deux fois homme du match, et Salif Tietieta, dans le couloir gauche sont insaisissables de par leur vitesse et très forts balle au pied. Mais jouer la finale face au pays hôte demande des efforts supplémentaires. Tertuis Bagré et ses coéquipiers en sont conscients. « Nous allons nous battre jusqu’à la dernière seconde du match pour notre patrie. Nous sommes des ambassadeurs et nous ne devons pas faillir. Le pays compte sur nous. Donc il n’est pas question de décevoir un peuple comme le nôtre en quête de joie. Nous lui promettons cette joie et aux ressortissants vivant en Côte d’Ivoire plus précisément ceux d’Abidjan », a dit le capitaine des Etalons. Une finale face au pays organisateur se gagne au mental. Coach Brama Traoré dit avoir effectué ce travail. Avant la finale, le Togo et le Bénin disputeront la petite finale à partir de 15 h GMT au stade Robert Champroux de Marcory.

Ollo Aimé Césaire HIEN (Depuis Abidjan)