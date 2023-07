Coupe UFOA-B U20 Garcons/ Burkina Faso -Togo: 1-0 : les Etalons en finale

Le Burkina Faso s’est qualifié pour la finale de la coupe UFOA-B U20 garçons, le 17 juillet 2023 au stade Robert-Champroux de Marcory. Les garçons du coach Brama Traoré se sont imposés par la plus petite marque face aux Eperviers du Togo.

Après un parcours sans faute assorti d’un plein point en phase de poules, les Etalons promettaient de rester dans la dynamique des victoires. Face au Togo en demi-finale de la 2e édition de la coupe de l’UFOA-B U20 garçons, le Burkina Faso s’est imposé par la plus petites des marques, le 17 juillet 2023 au stade Robert-Champroux de Marcory. Pour cette opposition, le coach Brama Traoré présente un onze de départ légèrement remanié. Si Bassoma Belem retrouve sa place de titulaire dans la charnière défensive, ce n’est pas le cas de Raouf Memel Dao et Nogoto Martin Bley.

Le maitre à penser des Etalons porte son choix sur Moussa Ki et Hasamadou Ouédraogo au milieu de terrain. Contrairement aux attentes du coach Brama Traoré, l’équipe togolaise opte pour un 4-3-3 au détriment du 5-3-2 contre le Benin en match de poules. L’équipe burkinabè a choisi le 4-4-2 classique. Avec pour objectif de marquer très vite et contraindre l’adversaire à se découvrir, les Etalons décident de mettre la pression dès le coup d’envoi. Ils jouent haut.

Cette forte domination permet au capitaine Tertuis Bagré et ses camardes d’assiéger le camp togolais. Les couloirs sont bien exploités. Salif Tietieta à gauche et Abdoul Kader Ouattara à droite dominent leur vis-à-vis. Une domination sans partage au cours de laquelle les Etalons vont se créer des occasions de but. La frappe de Salif Tietieta (12e), celle de Zakaria Tinta (15e), d’Abdoul Kader Ouattara (37e) ou encore le coup de tête de Ismaël Libo Seoné (38e) ne parviendront pas à tromper le portier togolais, Israel Fagla.

Une domination sans partage

Les garçons du coach Messan Ametokodo font le dos rond et résistent aux assauts des burkinabè. Sur un contact avec un défenseur togolais, Salif Tietieta prend un coup sur la tête. Les médecins ne prennent pas le risque. Il est contraint de quitter ses camarades et cède sa place à Yacouba Konaté. Sa sortie freine le rythme de jeu des burkinabè. Ils sont défiés dans la bataille du milieu. Mais après quelques minutes de jeu, les Etalons réussissent de nouveau à imposer leur rythme de jeu jusqu’à la pause.

De retour des vestiaires, Brama Traoré apporte du sang neuf avec les entrées de Nogoto Martin Bley et Abdel Kaboré. Ces remplacements vont donner un souffle nouveau à l’équipe burkinabè. Coup sur coup, elle met en difficulté la défense adverse. Abdoul Kader Ouattara (65e), servi sur plateau d’or rate le cadre. La minute suivante, c’est au tour de Hasamadou Ouédraogo de butter sur le portier. Malgré ces ratés, les étalons ne désespèrent pas. Cette domination va finir par payer. Sur une mauvaise sortie de balle de la défense togolaise, Abdoul Kader Ouattara (85e) récupère le cuir et délivre tout un stade acquis à l’équipe burkinabè.

A 5 minutes de la fin du temps règlementaire, les togolais n’avaient plus le choix. Il faut sortir jouer. Face à une équipe des Etalons sereine, les Eperviers ne parviennent pas à poser le ballon. Entre précipitation et envie de refaire le retard, les Etalons profitent de la situation pour émerveiller le stade Robert-Champroux avec leur jeu collectif qui tourne autour de Hasamadou Ouédraogo, Abdoul Kader Ouattara, Tertuis Bagré ou encore Abdel Kaboré. Malgré les 5 minutes de temps additionnel, le score restera inchangé.

Et le Burkina Faso se qualifie pour la finale de la IIe édition de la coupe de l’UFOA-B U20 garçons qui se disputera le 20 juillet face à la Côte d’Ivoire prochain au stade Robert-Champroux de Marcory. Après le match face au Ghana, Abdoul Kader Ouattara de Rahimo FC est de nouveau désigné homme du match.

Ollo Aimé Césaire HIEN (Depuis Abidjan)

Fiche technique

IIe édition Coupe UFOA-B U20 garçons

Burkina Faso-Togo : 1-0

Stade : Robert-Champroux de Marcory

Pelouse : Synthétique Spectateurs : Environ 4000

Commissaire : Athacou Agathe (CIV)

Coordonnateur général : Jean Roland Tetialy (CIV)

Arbitre : Soro Tuonifere (CIV)

Assistant 1 : Lucien Hontonnou (BEN)

Assistant 2 : Kossonoux Akoua (CIV)

4e officiel : Selorm Yao Bless (GHA)

But : Abdoul kader Ouattara (85e)

Avertissements : Zakaria Tinta (53e), Abdouln Kaderv Ouatatra (86e)

Exclusion : Néant

Equipes Burkina Faso : Sidi Mohamed Kouanda, Zakaria Tinta, Libo Ismaël Seone puis Abdel Kaboré (62e), Tertuis Bagré, Hasamadou Ouédraogo, Abdoul Kader Ouattara, Salif Tietietta puis Yacouba Konaté (43e), Mamoutou Ouédraogo, Bassoma Belem, Rodrigue Kéré et Moussa Ki puis Nogoto Martin Bley (62).

Coach : Brama Traoré

Togo : Israël Fagla, Kayaba Oubda puis Batra Modjosso (67e), Abdoul Koura, Komi Mawugnyo Agbeko, Efoe Yawo Etchri puis Farisse Tchacorom (90+2) , Baboulin Kolani, Kokou Dotse Koffi Ayiyi, Kokou Doto, Kodjo Nutsuley et Enock Assigno puis Kodjo Dovon (67e).

Coach : Messan Ametokodo