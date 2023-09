Création de régions militaires : un maillage efficace du territoire national

Avec l’arrivée au pouvoir du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR 2), le capitaine Ibrahim Traoré, Président de la Transition, a procédé à une vaste réorganisation de l’armée en créant trois nouvelles régions militaires, portant à six le nombre de régions militaires, une nouvelle région aérienne, portant à deux le nombre de régions militaires aériennes, six légions de gendarmerie, six groupements de forces armées et six Bataillons d’intervention rapide (BIR).

Guidés par la volonté de donner une ossature militaire solide et un maillage adéquat du territoire par les forces combattantes, les officiers militaires au pouvoir au Burkina Faso ont opté pour une réorganisation de l’armée afin de lui permettre d’accomplir convenablement et efficacement sa mission principale de défense opérationnelle du territoire national. En cela, la stratégie de défense et de sécurité nationale qui est définie grâce à des fonctions stratégiques (connaître et anticiper, prévenir, dissuader, protéger, intervenir, etc.) impose un nouvel aménagement des garnisons pour une lutte efficace contre l’hydre terroriste. Et c’est dans ce cadre que le capitaine président Ibrahim Traoré a procédé à une profonde réorganisation opérationnelle des forces armées nationales, ainsi que les forces de sécurité intérieure, afin de leur permettre d’assurer la protection du territoire, de la population et des intérêts burkinabè. Ainsi, les réformes ont concerné l’armée de Terre et l’armée de l’Air, la Gendarmerie nationale, entre autres.

On note ainsi la création de trois nouvelles régions militaires, portant ainsi à six le nombre de régions militaires dans le pays. Ces régions sont basées à des points stratégiques afin de garantir la souveraineté de l’Etat. Aussi, la partie ouest du pays, notamment la ville de Bobo-Dioulasso, a été dotée en région aérienne. Six légions de gendarmerie sont créées, ainsi que six groupements de forces armées. Le tout soutenu par six Bataillons d’intervention rapide (BIR) créés au sein des forces armées avec pour objectif d’intervenir le plus rapidement possible et le plus en avant, en privilégiant la mobilité et la puissance de feu face à toute menace contre l’intégrité territoriale. A côté de ces BIR, il y a la création du Groupement commando parachutiste (GCP), le 30 mars 2023, sur les cendres de l’ex-Régiment parachutiste commando (RPC). Ce groupement est basé à Bobo-Dioulasso et a pour mission d’assurer l’administration de la préparation opérationnelle des personnels et des matériels des troupes aéroportées en vue de participer en urgence et/ou dans la profondeur aux missions dévolues aux Forces armées nationales (FAN).

Dans ce processus, un volet consacré au matériel a permis l’acquisition de la logistique militaire à plus de 250 milliards F CFA par le gouvernement pour faire face à la crise sécuritaire. Il s’agit, entre autres, de véhicules pick-up équipés de mitrailleuses, d’hélicoptères pour le transport des troupes et pour des actions humanitaires, d’aéronefs de reconnaissance, d’hélicoptères de combat, de drones de frappes et de surveillance, de munitions, de blindés et de batteries. Une ossature qui permet aux Forces de défense et de sécurité(FDS) de durcir le ton face à la menace terroriste en remportant des victoires sur les différents théâtres des opérations.

Wanlé Gérard COULIBALY