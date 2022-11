Crise au CDP : L’ « aile historique » s’explique sur le verdict du procès en référé

Le Bureau politique national (BPN) du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), conduit par Achille Tapsoba, a animé, le jeudi 10 novembre 2022, à Ouagadougou, une conférence de presse pour donner plus d’explications sur le dernier verdict du procès en référé après la saisine de Eddie Komboïgo.

Le dernier verdict du procès en référé après la saisine de la justice par Eddie Komboïgo, le 27 juillet 2022, contre Achille Marie Joseph Tapsoba, cristallise toujours l’attention au sein du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP). Pour éclairer l’opinion sur la question, l’«aile historique » du parti, conduite par Achille Tapsoba, a animé, le jeudi 10 novembre 2022, à Ouagadougou, une conférence de presse. A en croire Achille Tapsoba, la sentence rendue le 17 octobre dernier condamne Eddie Komboïgo aux dépens et confirme ainsi, de manière légale, Achille Marie Joseph Tapsoba en sa qualité de président par intérim du CDP. « Nous tenons à ce que la justice soit rendue et comprise », a-t-il martelé.

A écouter M. Tapsoba, Eddie Komboïgo, au lieu de tirer des enseignements de sa « défaite judiciaire », s’est lancé dans une campagne de négation de celle-ci. Mais, a-t-il soutenu, depuis la succession des feuilletons judiciaires, le parti a toujours fait montre de sa capacité à intégrer dans sa gouvernance le suivi et le respect des règles de justice au Burkina Faso, tout en renforçant son image de « parti républicain ». « En interne, le CDP a mal à sa gouvernance, en externe, il donne l’image d’un parti champion des procès politico-judiciaires », a-t-il regretté.

Et, pour faire face à ces soubresauts, des actions ont été menées par la direction du parti pour le respect des textes. Il a cité, entre autres, l’assignation le 7 septembre 2022 au fond contre la convocation du congrès des 18 et 19 décembre 2021, l’émission d’une correspondance au ministère en charge de l’administration territoriale pour la suite à donner aux décisions de justice et la récusation du rôle d’ex-CFOP conféré à Eddie Komboïgo. « Pour nous, il est plus qu’urgent de refermer cette parenthèse belliqueuse de l’histoire de notre parti pour nous redonner un autre destin plus rayonnant », ont laissé entendre les conférenciers.

Pour eux, après toutes ces étapes, il est temps de tirer toutes les leçons et « forger un nouveau destin pour le parti » en vue de mieux servir le pays. Réagissant à la situation nationale marquée par la lutte contre le terrorisme, l’« aile historique » du CDP a appelé l’ensemble des Burkinabè à l’union afin de bouter l’hydre terroriste hors du pays. Car, ont estimé les conférenciers, la survie du Burkina Faso en dépend.

Soumaïla BONKOUNGOU

& Estelle KONKOBO (Stagiaire)