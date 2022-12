Crise multidimensionnelle au Burkina Faso : les communicateurs apportent leur contribution

La Ligue nationale des directeurs, conseillers, chargés de communication et marketing du Burkina Faso (LIDICOM-BF) a organisé la Ie édition de la rentrée de la communication, le jeudi 22 décembre 2022, à Ouagadougou.

La Ligue nationale des directeurs, conseillers, chargés de communication et marketing du Burkina Faso (LIDICOM-BF) a, dans la politique de la valorisation et la promotion des métiers de la communication, organisé la rentrée de la communication, le jeudi 22 décembre 2022 avec pour thématique : « Crise multidimensionnelle au Burkina Faso : la communication ? ». Cette première édition de la rentrée de la communication a été placée sous le patronage de Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre de la Communication de la Culture des Arts et du Tourisme.

Il a notifié que les acteurs de la communication doivent être plus engagés dans leur métier face à la crise multidimensionnelle que traverse notre pays. «Nous sommes venus saluer l’initiative de la LIDICOM-BF, mais également réaffirmer la place de la communication qui doit être une place stratégique, face aux enjeux du moment pour le Burkina Faso », a-t-il fait savoir. Il a aussi ajouté que la situation actuelle du Burkina Faso demande plus la contribution des professionnels de la communication, car, la guerre n’est pas que militaire, elle est communicationnelle. Cette rentrée, selon le ministre de la Communication, est une école pour les étudiants d’apprendre auprès des professionnels de la communication qui exercent déjà. « C’est une occasion de partager les expériences, d’interroger la pratique même de la communication, parce que comme vous le savez, l’évolution de la technologie nous appelle tous les jours à interroger les pratiques», a-t-il informé. Il a ajouté également que son département est disposé à accompagner LIDICOM-BF dans cette procédure de lancement de la journée mondiale de la communication. Le président de la LIDICOM-BF, Sougrinoma Ibrahim Guigma a informé que la ligue est une structure fondée, le 18 mars 2018, qui a beaucoup d’ambitions.

« La LIDICOM-BF a pour but de cultiver l’excellence dans la gestion de la communication et du marketing au profit des personnes morales et physiques, produits et services, elle se veut donc, une alliance technique, professionnelle, apolitique et à but non lucratif », a-t-il souligné. Aussi, elle ambitionne réunir en son sein, l’ensemble des communicateurs institutionnels et tous les cadres occupant des fonctions de directeur, conseillers, chargés de communication et de marketing dans les institutions privées, étatiques, militaires, diplomatiques et également le regroupement de tous les professionnels aguerris selon le président. Cette rentrée a été marquée par le lancement du processus d’institutionnalisation d’une Journée mondiale de la communication. Elle a connu la présence de plusieurs professionnels et anciens ministres de la Communication. Le président a remercié tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de cette première rentrée de la communication et toutes les associations œuvrant pour la promotion et la valorisation de la communication.

Abdel Aziz NABALOUM

Gustave KONATE (Stagiaire)