Crise politique au Niger : Goïta et Poutine appellent à un règlement pacifique  

Bamako et Moscou ne veulent pas d’une intervention militaire à Niamey .Au cours d’un entretien téléphonique, entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant malien Assimi Goïta les deux dirigeants ont « souligné l’importance de régler la situation autour de la République du Niger uniquement par des moyens pacifiques politico-diplomatiques », a indiqué la présidence russe dans un communiqué.

Cet appel intervient alors que la Communauté des Etats d’Afrique d l’Ouest (CEDEAO), tout en privilégiant la voie du dialogue, a donné la semaine dernière son feu vert à une intervention arméecontre les militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet au Niger.

Au cours d’une conférence, tenue le mardi dernier sur la sécurité internationale le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a également accusé l’Occident de « maintenir des foyers de conflit » sur le continent africain afin de profiter des ressources naturelles de ses anciennes colonies.

« Une multitude de groupes antigouvernementaux et terroristes sont utilisés à ces fins », a-t-il affirmé lors de cette conférence.

Il a assuré que le ministère russe de la Défense allait « continuer à renforcer sa coopération dans le domaine militaire et technique avec les pays d’Afrique », en qualifiant « la lutte contre le néo-colonialisme et la menace terroriste » de « fondement » de la coopération entre Moscou et les pays africains.

Sidwaya.info