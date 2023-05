CSPS de Tanghin : enfin une ambulance

Le cri du cœur de Kantigui a trouvé une oreille attentive. En effet, il a appris que le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du secteur 17 (Tanghin) de l’arrondissement 4 de Ouagadougou a finalement eu son ambulance. Le véhicule a été réceptionné, le lundi 29 mai 2023, par les premiers responsables du Centre. Pour rappel, Kantigui avait dénoncé, il y a un mois, le décès d’une dame pour faute d’évacuation à la suite d’un accouchement. Kantigui traduit toute sa reconnaissance aux autorités pour avoir permis au CSPS de Tanghin de disposer désormais d’une ambulance. Il appelle par ailleurs le personnel à son bon usage.

Ouahigouya : hausse inquiétante des accidents de circulation

Kantigui a noté avec stupéfaction la hausse des accidents de circulation dans la cité de Naaba Kango. En effet, la ville de Ouahigouya enregistre au moins un accident grave et souvent mortel par semaine, notamment aux intersections des grandes voies et celles nouvellement bitumées. Des causes des accidents, l’on noterait l’excès de vitesse doublé de l’importance des flux d’usagers de la circulation. Il a été dit à Kantigui que ces derniers temps, pour réduire ce phénomène, la police municipale multiplie les sorties de contrôle de vitesse dans l’agglomération.

Mais, estime Kantigui, la seule répression ne saurait suffire. C’est pourquoi, il appelle l’autorité municipale à ajouter la sensibilisation à la sécurité routière et la mise en service des nombreux feux tricolores solaires installés dans la ville, mais non fonctionnels jusque-là. Ces actions combinées, pense Kantigui, pourraient contribuer à diminuer considérablement le nombre de ces accidents qui endeuillent des familles.

Boromo : un musulman demande une messe d’action de grâce pour un curé

Kantigui a été séduit par l’esprit de tolérance religieuse qui anime un musulman de la ville de Boromo. En effet, ce fidèle, bien connu dans la province des Balé, a demandé la semaine dernière une messe d’action de grâce dans le cadre de la fête du saint patron du curé de l’église catholique Saint Pierre des Clés de Boromo. Ce fidèle musulman dit avoir beaucoup d’estime pour cet homme d’église, au regard de sa sagesse et de sa tolérance, ajoutant qu’il est un modèle pour lui, même s’il ne partage pas la même foi religieuse. Un geste qui invite chacun à réfléchir au bien-fondé de la tolérance religieuse et qui doit servir d’exemple pour d’autres, dans ce contexte de quête permanente de tolérance, de cohésion sociale pour vaincre les forces du mal.

Crises d’hystérie à Boromo : la sirène des écoles pointée du doigt

Kantigui a appris que des établissements de la commune de Boromo ayant des sirènes ont décidé de ne plus les utiliser. La décision fait suite au constat de scènes de crises d’hystérie dans ces établissements, notamment à Ouahabou et à Boromo. Selon eux, le bruit de la sirène serait à l’origine de ce phénomène. Fait du hasard ou pas, les confidents de Kantigui, même s’ils n’ont pas de preuve scientifique, croient dur comme fer à cette théorie. « On ne connaissait pas le phénomène avant l’installation de la sirène à la place de la cloche », a confié une source. De son point de vue, depuis que le lycée a cessé d’utiliser la sirène, le phénomène a diminué.

