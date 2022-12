Cyber criminalité : Plus de onze millions saisis auprès de six individus opérant depuis Saaba (Police nationale)

Le Commissariat de police de l’arrondissement n°04 (ex Nongr-Mâasom) a mis aux arrêts six individus âgés entre 23 et 31 ans soupçonnés de cybercriminalité, faux monnayage, usurpation d’identité, escroquerie, atteinte à l’intimité d’autrui, détention et consommation de stupéfiants.

L’information a été relayée sur la page Facebook de la Police nationale.

Ce présumé réseau de cyber-escrocs était établi à Borgo, dans la commune rurale de Saaba. Décrivant le mode opératoire des personnes interpellées, la police a expliqué qu’elles envoyaient des invitations à plusieurs personnes, surtout féminines sur Facebook avec de faux profils assortis de photos d’un homme à la peau blanche et un contact téléphonique étranger.

« Des conversations étaient alors engagées avec celles qui répondaient favorablement et se poursuivaient même sur WhatsApp. Diverses offres alléchantes étaient proposées aux victimes parmi lesquelles des aides financières, des promesses d’héritage, d’emplois et de relations amoureuses. Une fois la confiance établie, les présumés malfrats réussissaient par des manœuvres à obtenir de leurs victimes des dépôts d’argent via Orange money, money Gram ou Western union vers un compte à l’étranger. Et dès que le dépôt était effectif, leur complice à l’étranger récupérait l’argent et se chargeait d’envoyer à chaque membre sa part du gâteau. », précise les enquêteurs.

Plusieurs victimes de nationalités diverses se seraient ainsi fait gruger, selon la police qui a annoncé avoir saisi la somme de 11.500.000 FCFA, des téléphones portables, des sachets de cannabis et divers autres objets auprès des présumés délinquants.

Une interpellation rendue possible grâce à la collaboration des populations.

