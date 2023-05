De lourdes pertes infligées aux terroristes dans plusieurs localités

Les Forces combattantes ont infligé, ces derniers jours, des pertes aux terroristes dans plusieurs localités dont les régions du Centre-Nord et du Centre-Est, a appris l’AIB, ce lundi, auprès de sources sécuritaires.

Le week-end écoulé dans la région du Centre-Est, un groupe de terroristes a détourné deux citernes qu’ils ont entrainées dans leur base, sis dans la forêt de Kankanmogré. C’est à cet endroit précis, que les vecteurs aériens vont envoyer une salve de frappes sur les camions. Les puissantes déflagrations ont consumé toute la base. Dans la même région du Centre-Est, une cinquantaine de terroristes venus voler du bétail dans la zone de Yaktibo, ont été repérés puis neutralisés dans des frappes. Au Centre-Nord, une centaine de terroristes en position d’attaque, s’est réfugiée sous des grands arbres pour se protéger de la pluie, au niveau de la zone de Minima, près de Bourzanga et de Kongoussi. Ces terroristes seront foudroyés par les vecteurs aériens qui suivaient leurs mouvements. Selon nos sources, de nombreuses autres frappes aériennes ont eu lieu dans plusieurs zones et des combats au sol ont opposé les Forces du mal aux unités combattantes, permettant de neutraliser un nombre important de terroristes. Les autorités militaires demandent aux égarés qui ont rejoint les groupes armés terroristes, à sauver leur vie en déposant les armes. Pour ce faire, ils peuvent appeler gratuitement le Centre national d’appels (CNA) par appel le 199 et par WhatsApp les numéros +226 71 20 33 33 et +226 68 24 44 44.

Agence d’information du Burkina