Décès de l’ancien Président chinois Jiang Zemin : le Premier ministre présente ses condoléances au peuple chinois

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a présenté ses condoléances, à l’ambassadeur de la Chine populaire au Burkina Faso, suite au décès de son ancien Président, Jiang Zemin. C’était le mardi 6 décembre 2022, à Ouagadougou.

La république populaire de Chine pleure la disparition de son ancien Président Jiang Zemin, décédé le 30 novembre 2022 à Shanghai. Suite à son décès, son ambassade au Burkina Faso a ouvert un livre de condoléance à cet effet, au sein de la représentation diplomatique, à Ouagadougou. Pour traduire la compassion du peuple burkinabè à ce pays ami, le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, est allé présenter ses condoléances à l’ambassadeur, Lu Shan.

C’était dans la matinée, du mardi 6 décembre 2022, à Ouagadougou. Pour le Chef de l’exécutif burkinabè, la Chine, avec qui le Burkina entretient d’excellentes relations d’amitié et de coopération, a perdu un de ses leaders charismatiques qui aura marqué profondément la vie de son pays ainsi que la coopération avec le pays des Hommes intègres. Selon Me Apollinaire Kyélem de Tambèla, le Burkina Faso a, en effet, bénéficié des fruits de cette coopération dans divers secteurs de développement.

« En ces douloureux moments de deuil qui frappe la Chine, au nom du président du Faso, du gouvernement et du peuple burkinabè, j’adresse mes condoléances les plus attristées au peuple chinois. Je salue la mémoire de l’illustre disparu et lui rends un vibrant hommage, pour sa contribution au développement de notre pays et l’excellence de nos relations de coopération », a écrit le chef du gouvernement, dans le livre de condoléances. Mort à l’âge de 96 ans, Jiang Zemin est arrivé au pouvoir en1989 et a dirigé la Chine jusqu’en 2002, permettant au pays de devenir une puissance économique et politique mondiale.

Soumaïla BONKOUNGOU