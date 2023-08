Décès de Mammy Banou DIALLO/DIALLO : Remerciements et faire part

« Il y’a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents, dans la mémoire des vivants » Jean d’Ormesson.

Sa Majesté Djam-boury Housséni BOLY chef peulh du Canton de Dédougou, Contrôleur de la garde de sécurité pénitentiaire

Monsieur DIALLO Assane ancien combattant à Dédougou

Monsieur DIALLO Djibrillou éleveur à Passakongo

Monsieur DIALLO Sylvain administrateur civil à la retraite à Ouagadougou, ses frères et sœurs

Monsieur DIALLO Issa adjoint administratif à la retraite à Ouagadougou, ses frères et sœurs

Les Grandes familles : DIALLO, MOGMENGA, SOUNTOURA, et BOLY à Passankongo, Dédougou, Fada N’Gourma, Douroula, Sangha, Mardaga, Soudougui peulh, Allemagne, Lybie, France et Belgique.

Ses Coépouses

Mme DIALLO née MOGMENGA Binta Yabré ménagère au secteur n°1 de Fada N’Gourma

Mme DIALLO née DIALLO Salmata ménagère secteur n°35 (Yagma) de Ouagadougou.

Ses enfants : Ousmane, Fatoumata, Moussa, Haoua, Aïssetou, Mariam, Omar, Boubakar, Telly, Massaoud, Oumou, Badoura Adiaratou, Idrissa, Fatou et Rachide.

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Les familles alliées : LOMPO, COMPAORE, BERTE, ZOUNGRANA, LALLE, HAFNER, WUBDA, SAWADOGO, JOSSE, WILY, KABORE, PANDELAERS, SAMA, TRAORE et TOURE.

Très touchés par les nombreuses marques de compassion, de sympathie, de solidarité et d’amitié témoignées à leurs endroits lors du rappel à Dieu le 09 juillet 2023, de l’inhumation le 14 juillet 2023 et du Doua du 7ème jour le 16 juillet 2023 à Ouagadougou de leur Epouse, Mère, Coépouse, Belle-mère, Sœur, Tante, Grand-mère et arrière-Grand-mère :

Mammy Banou DIALLO/DIALLO dans sa 90ème année.

Renouvèlent leurs sincères remerciements aux membres du gouvernement de la transition, aux autorités militaires, paramilitaires, administratives, religieuses et coutumières, à l’Etat Major Général des armées, à la délégation de Bobo-Dioulasso, aux parents, amis, collègues, voisins et connaissances pour leurs soutiens multiformes.

Les familles et les enfants se gardent de citer des noms de peur d’en oublier.

Que DIEU le tout puissant dans sa grande miséricorde, rendre à chacun au centuple de ses bienfaits.

Union de prières