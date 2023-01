Décès du Pape émérite Benoit XVI : le gouvernement présente ses condoléances à l’Eglise catholique

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a présenté, le mercredi 4 janvier 2023, à Ouagadougou, ses condoléances à l’Eglise catholique à la suite du décès du Pape émérite Benoit XVI.

Le gouvernement burkinabè partage le deuil et la douleur qui frappent l’Eglise catholique à la suite du décès du Pape émérite Benoit XVI. Le chef du gouvernement, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, est allé, hier, mercredi 4 janvier 2023, à Ouagadougou, présenter ses condoléances au nonce apostolique au Burkina Faso, Mgr Michael Francis Crotty et à l’Eglise catholique.

Dans le livre des condoléances, Me Kyélem de Tambèla a écrit que c’est avec une grande consternation qu’il a appris la disparition de l’ancien souverain pontife Benoit XVI, le 31 décembre 2022, à Rome, à l’âge de 95 ans. « En cette douloureuse circonstance, je présente au nom du président du Faso, du gouvernement et du peuple burkinabè, mes sincères condoléances à l’Eglise catholique uni-verselle en général, celle du Burkina Faso en particulier », a-t-il témoigné. A en croire le chef de l’exécutif, durant son pontificat qui aura duré près de huit ans, le 265e Pape a été un « grand et humble théologien » qui a marqué la vie de l’Eglise catholique sur plusieurs plans. Pour ce faire, il a émis le vœu que le prédécesseur du Pape François repose en paix. « Que son âme repose en paix en Terre sainte du Vatican », a-t-il souhaité. Né, le 16 avril 1927, à Marktl dans l’Etat de Bavière en Allemagne, Joseph Aloisius Ratzinger est élu chef de l’Eglise catholique, le 19 avril 2005, sous le nom de Benoît XVI en succédant au Pape Jean-Paul II, décédé quelques jours plutôt. Il a renoncé à sa charge papale, le 11 février 2013.

Timothée SOME timothesom@yahoo.fr

Hermann PIMA (Stagiaire)