Décoration : le quitus fiscal désormais exigé

Kantigui a appris que désormais, pour prétendre à la décoration, il faut remplir un certain nombre de conditions. Selon les informations parvenues à Kantigui, en plus du récépissé de versement des droits de chancellerie, il faut joindre désormais un quitus fiscal à retirer au service des impôts du lieu de résidence. Ce quitus fiscal est délivré au vu des justificatifs de régularité (quittances de paiement, certificat d’imposition ou de non-imposition, attestation) au titre des impôts personnels à savoir : l’impôt sur les revenus fonciers ; l’impôt unique sur les traitements et salaires ; la taxe de résidence ; la retenue à la source ; la taxe sur les véhicules à moteur ; la taxe sur les armes ; la contribution foncière ; la taxe de jouissance ; les droits d’enregistrement et tout autre impôt personnel. Pour avoir l’information de première main, Kantigui s’est rendu dans un des services des impôts. Ainsi, parmi ces différents impôts cités ci-dessus, certains sont obligatoires (taxes de résidence…). Pour d’autres, l’intéressé peut fournir une attestation sur l’honneur pour informer qu’il en est exonéré. Kantigui espère que les éventuels candidats à la décoration vont s’acquitter de ce devoir civique pour éviter tout désagrément.

Dédougou : bientôt un cimetière municipal

Kantigui de passage dans la « cité de Bankuy » a été heureux d’apprendre que les autorités municipales de la ville, en collaboration avec les personnes de ressources, s’activent à aménager un nouveau cimetière pour les populations. En effet, Kantigui qui suit de près l’évolution de ce dossier depuis quelques années a assisté, le lundi 16 octobre 2023, à la pose de la première pierre des travaux d’aménagement de ce cimetière situé à la périphérie de la ville, non loin de la route de Nouakuy. Cette cérémonie sobre a connu la présence des responsables des communautés religieuses et coutumières qui ont fait des bénédictions pour la bonne exécution des travaux. Ce nouveau site s’étend sur une superficie de 10 hectares et bénéficiera d’un mur de clôture, d’une guérite, d’un portail et de l’éclairage. Les travaux, selon les responsables de la municipalité, dureront 60 jours. Kantigui félicite les initiateurs de ce projet qui viendra soulager les populations, car les différents cimetières de la ville de Dédougou sont déjà pleins.

Nouna : des vigiles en détresse

En cette période de crises sécuritaire et humanitaire où les spéculations sur les produits de première nécessité rendent le coût de la vie difficile pour les chefs de ménages et surtout pour les déplacés internes de la commune de Nouna, disposer d’un revenu est un soulagement. Kantigui, de passage dans la ville de Nouna, a constaté que les activités du Centre de recherche en santé de Nouna (CRSN) se mènent désormais à Ouagadougou à cause de la situation sécuritaire qui prévaut dans la province de la Kossi. Or, le CRSN s’était attaché les services d’une société de gardiennage depuis deux ans pour la sécurité de ses locaux. Mais selon les informations parvenues à Kantigui, les vigiles commis à la tâche ne perçoivent plus leur salaire depuis trois mois. Cherchant à comprendre cette situation, Kantigui a été informé que le responsable de la société de gardiennage a bel et bien été payé. Kantigui compatit à la souffrance des vigiles, au nombre de quatre et souhaite que cette situation soit réglée le plus tôt possible pour soulager ces pères de famille en détresse.

Police municipale de Dédougou : croisade contre les stationnements anarchiques

L’actualité qui fait l’objet de conversation dans les grins à Dédougou est la croisade des agents de la police municipale contre les stationnements et les installations anarchiques autour du marché central. Kantigui qui a été témoin de ces actions de la police municipale, a salué l’initiative et souhaite que la sensibilisation prime sur la répression car Dédougou accueille de nombreux déplacés internes du fait de la situation sécuritaire. Une concertation avec les différents acteurs serait nécessaire pour trouver une solution au problème surtout que la municipalité a fait un grand effort en dotant la ville de trois marchés secondaires. Malheureusement, ces lieux de commerce peinent à faire le plein des marchands. Kantigui souhaite une solution à cette situation.

CSPS urbain 1 de Solenzo : les bébés n’ont plus droit aux pesées

Kantigui qui a accompagné un patient au CSPS urbain 1 de Solenzo, le mardi 24 octobre 2023, a eu vent d’une situation inhabituelle. En effet, l’interlocuteur de Kantigui lui a expliqué que depuis un certain temps, les enfants de 0 à 59 mois n’ont plus droit aux pesées. Il soutient que trois agents de santé font uniquement les vaccins des enfants mais ne prennent pas leur poids. Pourtant la source de Kantigui se souvient que lorsque le chef du district était en visite au sein du CSPS aux alentours de 10h, ces agents prenaient le poids des enfants en sa présence mais dès qu’il a donné dos, l’ancienne pratique a refait surface. Kantigui se demande alors qu’est-ce qui peut expliquer ce comportement assez étrange. En tout état de cause, Kantigui souhaite que les premiers responsables du CSPS ouvrent l’œil sur le problème.

Communes de Zecco et de Ziou : une bonne volonté offre des drapeaux

Kantigui a été informé d’une action citoyenne d’un jeune élu consulaire, entrepreneur de la commune de Ziou, province du Nahouri. Cette généreuse personne et très discrète a offert des drapeaux de grand format aux services de sécurité, mairies, préfectures, établissements primaires et secondaires des communes de Zecco et Ziou (situées à la frontière avec le Ghana) et au haut-commissariat du Nahouri. Selon l’informateur de Kantigui, le donateur n’est pas à sa première action dans la province du Nahouri, il est l’initiateur de plusieurs activités sociales et plusieurs fois parrain d’activités au niveau provincial. Kantigui salue au passage ce jeune qui a offert des drapeaux, le symbole national à des établissements publics de l’Etat dans cette zone frontalière au moment où le Burkina Faso célèbre la 20e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté.

Rond-point de la Femme de Kaya : SOS, feux tricolores

Circuler autour du rond-point de la Femme de la Cité des cuirs et peaux est devenu la croix et la bannière. En effet, depuis plus de deux semaines, Kantigui a constaté avec regret que les feux tricolores installés sur ce grand carrefour ont cessé de fonctionner, entrainant ainsi des embouteillages et accrochages entre les usagers de la route. Pour faciliter la circulation aux heures de pointe, les coups de sifflet des Volontaires adjoints de sécurité (VADS) retentissent chaque matin, permettant ainsi aux fonctionnaires et autres travailleurs de rejoindre leurs lieux de travail sains et saufs. Le travail inlassable de ces brigadiers de la route sauve des vies au sein des élèves des écoles primaires publiques communales A et C et du CEG communal situés au pied dudit carrefour. Cependant, il est important de rétablir les feux tricolores pour éviter des situations désagréables.

Kantigui

Kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89